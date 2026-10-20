Curs BNR, 20 octombrie: Euro crește ușor în ziua votului pentru învestirea Guvernului Niculescu

Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 13:36

Euro a ajuns marți, 20 octombrie, la un curs de referință de 5,3285 lei, potrivit datelor anunțate de Banca Națională a României. Moneda europeană înregistrează o creștere ușoară față de luni, în timp ce dolarul american scade marginal.

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