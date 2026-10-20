Curs BNR, 20 octombrie: Euro crește ușor în ziua votului pentru învestirea Guvernului Niculescu

Euro a ajuns marți, 20 octombrie, la un curs de referință de 5,3285 lei, potrivit datelor anunțate de Banca Națională a României. Moneda europeană înregistrează o creștere ușoară față de luni, în timp ce dolarul american scade marginal.
Curs valutar BNR: euro urcă la 5,3285 lei
Cotația euro a crescut de la 5,3272 lei, în ședința de luni, la 5,3285 lei marți. Diferența dintre cele două valori este de 0,0013 lei.
În schimb, dolarul american a fost cotat la 4,7516 lei, față de 4,7520 lei în ziua precedentă, înregistrând o scădere de 0,0004 lei.
Principalele cotații din datele prezentate sunt:
Euro: 5,3285 lei, față de 5,3272 lei luni;
Dolar american: 4,7516 lei, față de 4,7520 lei în ședința precedentă.
Vot pentru învestirea Guvernului, în Parlament
Publicarea cursului valutar are loc în ziua în care premierul desemnat, Luca Niculescu, urmează să prezinte în Parlament programul de guvernare și componența Cabinetului. Prezentarea va fi urmată de dezbateri și de votul asupra cererii de acordare a încrederii pentru noul Executiv.
Votul de învestitură este programat de la ora 14:00 și se va desfășura secret, cu bile.
Lista miniștrilor propuși și programul de guvernare au fost depuse la Parlament pe 15 octombrie. Toți candidații pentru funcțiile de ministru au primit avize favorabile în comisiile parlamentare reunite.