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Doliu în poliție. Agentul Sabin Dudău a murit la doar 26 de ani

Polițist mort / Sursa foto - Facebook

Polițist mort / Sursa foto - Facebook

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 oct. 2026, 22:19

Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman este în doliu după moartea agentului principal de poliție Sabin Dudău, care s-a stins din viață la numai 26 de ani. Tânărul polițist activa în cadrul Secției nr. 7 de Poliție Rurală Crângu. Dispariția sa prematură a provocat durere în rândul colegilor, care au transmis un mesaj de condoleanțe familiei îndoliate.

Mesajul transmis de Poliția Teleorman după moartea tânărului agent

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman au anunțat, printr-un mesaj public, decesul colegului lor și au transmis un omagiu în memoria acestuia.

Agentul principal Sabin Dudău făcea parte din colectivul Secției nr. 7 de Poliție Rurală Crângu, unde își desfășura activitatea profesională. Potrivit mesajului instituției, acesta împărtășea cu ceilalți polițiști responsabilitățile și dificultățile specifice meseriei.

Moartea sa, survenită la o vârstă atât de fragedă, lasă în urmă tristețe și un gol greu de umplut pentru cei care l-au cunoscut și apreciat.

Colegii își iau rămas-bun de la Sabin Dudău

Anunțul dispariției tânărului agent a fost însoțit de un mesaj emoționant din partea colegilor săi, care și-au exprimat regretul pentru pierderea suferită.

Reprezentanții IPJ Teleorman au transmis că sunt alături de familia îndoliată în aceste momente dificile și au adresat sincere condoleanțe celor apropiați.

„Drum lin către îngeri, Sabin! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, au transmis colegii polițistului.

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