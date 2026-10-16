Doliu în poliție. Agentul Sabin Dudău a murit la doar 26 de ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 oct. 2026, 22:19

Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman este în doliu după moartea agentului principal de poliție Sabin Dudău, care s-a stins din viață la numai 26 de ani. Tânărul polițist activa în cadrul Secției nr. 7 de Poliție Rurală Crângu. Dispariția sa prematură a provocat durere în rândul colegilor, care au transmis un mesaj de condoleanțe familiei îndoliate.

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