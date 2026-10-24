Facturile la energie s-ar putea dubla. Avertismentul experților

Publicat 24 oct. 2026, 11:16 Actualizat 24 oct. 2026, 11:17 Sursă Realitatea PLUS

Facturile la energie s-ar putea dubla începând cu prima lună a anului viitor! Este avertismentul lansat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS de către Dian Popescu. Potrivit acestuia, furnizorii se pregătesc să lanseze oferte de preț mult mai mari decât anul trecut.

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