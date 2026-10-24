Facturile la energie s-ar putea dubla. Avertismentul experților

Facturile la energie s-ar putea dubla începând cu prima lună a anului viitor! Este avertismentul lansat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS de către Dian Popescu. Potrivit acestuia, furnizorii se pregătesc să lanseze oferte de preț mult mai mari decât anul trecut.
Facturile la energie, în pericol să crească puternic de la începutul anului 2027
Facturile la energie electrică ar putea crește semnificativ de la 1 ianuarie 2027, existând riscul ca sumele plătite de consumatori să ajungă aproape de două ori mai mari, avertizează expertul în energie Dian Popescu. Acesta susține că ofertele pregătite de marii furnizori au prețuri mult peste cele din anul precedent și atrage atenția că eventualele majorări ale tarifelor de distribuție ar putea pune o presiune suplimentară asupra facturilor finale.
„Ofertele marilor furnizori sunt duble față de anul trecut.
Prețul energiei, dacă anul trecut aveau undeva 110-120 de euro, deja prețul energiei este 220 de euro de la furnizori plecare către clienți.
Astea sunt ofertele pe care acum furnizorii șe pregătesc.
De la 1 ianuarie, dacă nu se ia o decizie, o decizie structurală a sistemului energetic, facturile finale vor fi aproape duble.
Pentru că vor veni și distribuitorii, vor cere mărirea taxelor de distribuție, inclusiv... acele coduri pe care le găsiți în facturile voastre, pentru că și ei vor trebui să cumpere energie la aceleași prețuri, să cheamă consumul lor tehnologic.
Economia de la data de 1 ianuarie se va lovi de niște prețuri la energie uriașe duble.”, a declarat Dian Popescu, expert în energie, la Realitatea PLUS.
Dian Popescu susține că prețurile ridicate la energie ar putea pune presiune asupra economiei începând cu 1 ianuarie 2027. Costurile cu electricitatea influențează atât cheltuielile gospodăriilor, cât și activitatea companiilor, care pot ajunge să plătească mai mult pentru producție și servicii.
În cazul în care scumpirile se vor confirma, efectele ar putea fi resimțite în bugetele familiilor și în costurile suportate de firme.