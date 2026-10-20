Luca Niculescu, înaintea votului de învestire: ”Energia va fi prioritate distinctă a acestui guvern. Voi propune un Pact Național pe 10 ani”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 oct. 2026, 15:37

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, marți, în plenul Parlamentului, înainte de votul de învestitură, că o prioritate distinctă a viitorului său Guvern va fi domeniul energiei, prin promovarea unei politici energetice în serviciul oamenilor și al competitivității industriei românești, precum și prin încheierea unui Pact Energetic Național pentru o perioadă de 10 ani.

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