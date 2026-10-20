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Politica· 1 min citire

Luca Niculescu, înaintea votului de învestire: ”Energia va fi prioritate distinctă a acestui guvern. Voi propune un Pact Național pe 10 ani”

FOTO: Inquam Photos / George Călin

FOTO: Inquam Photos / George Călin

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 oct. 2026, 15:37

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, marți, în plenul Parlamentului, înainte de votul de învestitură, că o prioritate distinctă a viitorului său Guvern va fi domeniul energiei, prin promovarea unei politici energetice în serviciul oamenilor și al competitivității industriei românești, precum și prin încheierea unui Pact Energetic Național pentru o perioadă de 10 ani.

Luca Niculescu: ”Voi propune tuturor partidelor un Pact Energetic Național pe 10 ani”

Ne propunem să reducem costul efectiv al electricității pentru industriile strategice, prin contracte pe termen lung, instrumente europene de sprijin, investiții în producție și stocare și modernizarea rețelelor. Nu vorbim despre prețuri stabilite artificial sau despre subvenții permanente, ci despre o politică energetică în serviciul oamenilor și al competitivității industriei românești. Obiectivul nostru este să transformăm avantajul energetic al României într-un avantaj industrial, economic și strategic și voi propune tuturor partidelor parlamentare un Pact Energetic Național pe zece ani, pentru ca direcția acestui domeniu vital să nu mai fie schimbată de la un guvern la altul

— a afirmat Luca Niculescu.

Luca Niculescu: ”Statul român le va fi alături familiilor cu venituri mici”

De asemenea, premierul desemnat a subliniat că prețul energiei pentru populație nu va scădea prin promisiuni, ci prin creșterea producției.

Până la finalul lui 2027 vom aduce în sistem aproape 6.000 de megawați noi, adică de aproape trei ori producția Centralei de la Cernavodă. Iar tot în 2027 intră pe piață gazul din Neptun Deep. Până când aceste capacități vor produce efecte în facturi, statul român le va fi alături familiilor cu venituri mici

— a transmis acesta.
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