Live Vot decisiv pentru Guvernul Niculescu: „Executivul trebuie să redea cetățenilor încrederea în instituțiile statului”
Plen Parlament / Profimedia
Luca Niculescu se află în acest moment în fața Parlamentului, în cadrul ședinței plenului reunit. Senatorii și deputații vor dezbate și vor vota învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Noul Cabinet ar urma să obțină peste 280 de voturi, față de cele 233 necesare pentru învestire, potrivit informațiilor transmise de Realitatea PLUS.
UPDATE - Discursul lui Kelemen Hunor
„Domnule președinte, domnule prim-ministru desemnat, doamnelor și domnilor senatori și deputați,
Astăzi vom vota un guvern printr-o majoritate conjuncturală, printr-o majoritate de necesitate, dar responsabilă față de cetățeni și față de țară. Vom pune capăt unei crize guvernamentale mult prea lungi și cu consecințe care ne vor urmări mult timp de aici înainte.
Vom vota un guvern monocolor și fără o majoritate stabilă, condus de domnul Luca Niculescu. Suntem conștienți, și sper că și guvernul este conștient, că prin acest vot de învestire doar criza guvernamentală declanșată în luna mai ia sfârșit.
Celelalte crize rămân. Rămâne criza bugetară, nu scăpăm de criza economică, criza socială bate la ușă, neîncrederea în instituțiile fundamentale a atins cote uriașe, polarizarea societății este vizibilă și, între timp, criza combustibilului apasă greu pe fiecare om, pe fiecare societate comercială. Și toate aceste provocări necesită soluții. Oamenii așteaptă soluții de la noi, în primul rând de la guvern, dar, în ultimă instanță, de la toți cei care au beneficiat de votul de încredere al oamenilor în 2024.
UDMR a semnat un acord politic cu premierul desemnat, Luca Niculescu. Am făcut acest acord din responsabilitate și din dorința de a oferi, la început de drum, un sprijin guvernului și o protecție comunității noastre. Dialogul însă va fi necesar în continuare pe fiecare proiect de lege, pe fiecare ordonanță și pe toate politicile publice noi.
Politica înseamnă compromisuri. Vremurile sunt tulburi și, dincolo de compromis, dacă nu se realizează, există un singur teritoriu: teritoriul haosului, teritoriul dezordinii, teritoriul dezastrului. România nu ar trebui să încerce nici măcar o zi de aventură dincolo de granițele dialogului politic.
Doamnelor și domnilor, cei care vom părăsi astăzi Executivul și vom intra în rândurile opoziției, dar oferind sprijin punctual Guvernului României, avem și vom avea o responsabilitate uriașă. Trebuie să arătăm că se poate și altfel. Trebuie să fim capabili să oferim o altă alternativă în comparație cu ceea ce a oferit partidul AUR.
O alternativă rațională și credibilă, o alternativă predictibilă și bazată pe înțelegere, și nu pe dezbinare, nu pe ură, nu pe excludere și nu pe un radicalism vecin cu violența și cu haosul. Este o provocare uriașă atât pentru guvernul condus de Luca Niculescu, dar și pentru opoziția democratică. Și poate este ultima șansă pentru o Românie democratică, pentru o Românie în care fiecare cetățean să se simtă în siguranță și să aibă speranța că ziua de mâine poate să fie mai bună decât ziua precedentă”.
UPDATE - Discursul lui Ilie Bolojan
„De când PSD și AUR au demis iresponsabil un guvern care lupta din greu să redreseze România, guvernul interimar, cu mijloacele pe care le-a avut la dispoziție, a luptat să țină România pe linia de plutire.
În acest timp, cei care au doborât guvernul nu au reușit să ofere nicio soluție viabilă. În plus, dintre cele patru desemnări pe care le-a făcut președintele României, una singură, cea a lui Siegfried Mureșan, a reflectat voința politică exprimată de partide în urma consultărilor. Celelalte au fost strict opțiuni ale președintelui României.
Azi ne aflăm cu toții în fața unei decizii: continuăm criza politică sau o închidem? Politic, pentru PNL ar fi simplu să voteze împotrivă. Când îl auzi pe domnul Grindeanu, îți dai seama ce greu îți este. Dar cu ce preț pentru țară? Când serviciile de bază riscă să nu mai poată funcționa sau când camerele de gardă nu vor mai putea prelua pacienții și urgențele, pentru că nu vor avea cu ce să le rezolve, atunci oamenii vor suferi și sigur nimeni nu va răspunde pentru asta.
Așa ceva nu trebuie să se întâmple și de aceea PNL va da astăzi un vot de necesitate, un vot pentru încheierea acestei crize. Nu intrăm la guvernare, nu negociem funcții, nu pretindem în schimb decât menținerea direcției României. Și nu suntem șantajați, ca să fie clar pentru toată lumea. PNL nu va împinge România spre colaps doar pentru a demonstra că unii au greșit. Oamenii nu trebuie să sufere pentru iresponsabilitatea unor lideri politici, dar România trebuie să continue drumul corect început.
Guvernul țării, oricare ar fi el, trebuie să lucreze pentru un stat mai eficient, să țină cheltuielile sub control, să impună reguli egale pentru toți și să promoveze investițiile. PSD deja inventează o grea moștenire cu care să-și acopere incapacitatea de a onora promisiunile mincinoase. Să fie clar, nu există nicio grea moștenire!
Bugetul este stabilizat, iar problemele structurale, pe care în principal PSD le-a generat de-a lungul anilor, le știți, că nu le puteam complica noi în cinci luni, în care n-am putut să facem nimic.
Măcar de data asta faceți ce trebuie și fiți corecți. Românii au plătit un preț pentru corectarea dezechilibrelor. Aveți bunul-simț să nu stricați ceea ce s-a corectat în aceste 15 luni și să nu deraiați din nou. Din momentul învestirii, răspunderea pentru conducerea țării aparține noului guvern PSD și premierului desemnat de președintele României.
Înțeleg de ce domnul Grindeanu ne spunea chiar că, fără să fim în guvern, suntem responsabili. Cine conduce guvernul răspunde pentru ceea ce face, fără paravane, așa cum ar fi preferat. Lista de miniștri nu e a noastră. N-am zis nimic multe luni de zile, dar îi cunosc pe unii dintre membrii guvernului, pentru că au făcut parte și din guvernul meu.
La muncă!
Avem un ministru care a ținut la sertar legea salarizării, n-avea curajul să iasă cu ea. Și ne propunea zeci de miliarde în plus la salarii, ca să sune bine. Dar pentru asta am pierdut 770 de milioane de euro. Și acum înțeleg că vă gândiți iar la legea salarizării unitare. La Sănătate, avem un ministru care nu a făcut nimic pentru a rezolva problemele structurale, care a amânat orice decizie înainte de a pleca. În loc să distribuie banii la serviciile de urgență, la unitățile de primiri urgențe, și-a rezolvat toate [neclar] și a lăsat PNRR-ul fără finanțare. Și la Bistrița știți că s-a oprit șantierul. În București, în Sectorul 4, s-a oprit șantierul, s-au retras constructorii și a trebuit să vină domnul ministru Cseke să rezolve problema.
La Justiție, un ministru care îmi explica pe zeci de pagini de ce proiectul de lege privind pensiile magistraților nu e constituțional, care n-a avut curajul să-l inițieze. Aceleași ministere, aceleași persoane, oameni care nu-și asumă nimic și care fug de orice răspundere.
Nu aveți nicio șansă, domnule Luca Niculescu, să rezolvați probleme structurale, de tipul celor din sănătate, cele legate de salarizarea unitară sau cele privind sumele imorale pentru magistrați. Iar feuda pe care și-a construit-o Sorin Grindeanu, prin tot felul de [neclar] la Ministerul Transporturilor, cu cele peste 300%, lucrări supracontractate, ce o să faceți?
De aceea am așteptări scăzute față de acest guvern. Este același PSD care a blocat reforma statului, pentru că un stat reformat nu mai poate fi controlat ca o feudă. Testul pentru PSD nu e programul de guvernare, că nu l-au respectat niciodată, din păcate, da? Ci guvernarea efectivă. PSD are experiență în promisiuni frumoase, pe care apoi le uită și le sabotează în practică. Dar România se schimbă și nu mai suportă sistemul patentat în ultimii ani al privilegiilor și al risipei.
Oamenii resping cutiile de pantofi ca instrument de guvernare. PNL intră în opoziție cu aceeași obligație asumată și la guvernare: să apere interesul public, legea bunului-simț și să fim un factor de modernizare a României. Vom urmări fiecare pas al guvernării și vom sancționa fiecare derapaj. Am văzut că PSD a avut soluții minunate pentru toate problemele cât timp răspundea altcineva. Acum trebuie să aplice aceste soluții și, în același timp, să atingă țintele asumate.
Văd că în programul de guvernare se găsesc soluții pe care PSD și cei plătiți le demonizau în fața fiecărui microfon disponibil și care au justificat doborârea guvernului. Mă gândesc la vânzarea unor pachete de la companii. Au țipat luni de zile că majorarea TVA era evitabilă și că s-ar fi opus acesteia. Nu! Pentru că era inevitabilă, iar acum nu vedem nimic în programul de guvernare”.
UPDATE - Discursul lui Sorin Grindeanu
„Vă dau o primă veste bună: GUVERNUL BOLOJAN PLEACĂ!
Dar factura guvernării sale rămâne pe masa românilor! Iar astăzi trebuie să decidem dacă lăsăm țara blocată în criza și haosul de dreapta sau ne asumăm să o scoatem de acolo.
Timp de șase luni, PNL-USR s-au luptat pentru PUTERE, în timp ce bolnavii s-au luptat pentru VIAȚĂ. Fără tratamente!
ACEST LUCRU TREBUIE SĂ SE OPREASCĂ AZI!
Partidul Social Democrat a ales RESPONSABILITATEA.
Votăm azi Guvernul Niculescu pentru că România are nevoie de o schimbare de direcție.
Dar să fie clar: NU VOM ADMINISTRA EȘECUL lui Ilie Bolojan și al DREPTEI!
Îl vom EXPUNE public, din prima zi. Acesta este angajamentul meu în fața românilor!
Doamnelor și domnilor de la USR,
Ați venit la guvernare cu discursuri despre reformă, competență și integritate.
Plecați de la putere cu un lider CONDAMNAT, cu SALVADOR la subraț și cu agenda publică ocupată de URĂ și ISTERICALE. Da – atât de jos ați dus nivelul.
Ați plecat de la ZERO și la ZERO ați RĂMAS!
USR - ZERO PENTRU ROMÂNIA!
În timp ce pe voi vă preocupă bârfele mizere, românii așteaptă multe explicații de la USR.
Pentru jaful de la șantierul Mangalia. Pentru jaful de la Sadu. Pentru jaful de la Romaero. Pentru jaful cu contractele pe SAFE. Contract cu contract. Decizie cu decizie. Leu cu leu!
Românii au dreptul să știe tot. Și vă vom pune oglinda transparenței mult clamate în față!
Până atunci – la fel ca doamna Țoiu- le urez și eu condoleanțe tuturor catastrofelor USR care își vor pierde sinecurile grase de la stat.
Drum bun, dar aveți grijă că NU toți sunteți la fel de norocoși precum domnul Fritz.
NU toți vă veți putea angaja singuri la partid pe mii de euro!
Doamnelor și domnilor de la PNL,
În aceste zile, se împlinesc fix 7 ani de când sunteți FĂRĂ PAUZĂ la guvernare, deși nu ați câștigat niciodată alegerile! PATRU premieri liberali au ajuns la putere cu voturile PSD.
Să fim sinceri: PSD a fost de multe ori pentru voi Crucea Roșie. Uneori am acceptat compromisuri grele și v-am luat pe liste comune pentru a vă salva sigla istorică a partidului.
Am construit împreună majorități și am asigurat stabilitate atunci când am considerat că interesul țării o cere. Astăzi, a venit momentul să întoarceți acest sprijin!
Și electoratul de dreapta își dorește la fel de mult schimbarea direcției acestei țări.
Vă asigur că toți antreprenorii falimentați, toți românii cu profesii liberale sărăciți și toți tinerii din România cărora le-ați tăiat bursele vor aprecia acest vot.
De aceea – piruetele retorice și atacurile penibile nu vor ține în fața oamenilor.
Votul de azi vă responsabilizează în egală măsură ca noul Guvern să reușească!
Doamnelor și domnilor,
Performanța guvernului Bolojan a fost sintetizată perfect chiar de către premierul demis. Ilie Bolojan și-a început mandatul avertizând că România riscă incapacitatea de plată și l-a încheiat apoteotic spunând că e nevoie de un nou Guvern pentru a evita colapsul.
Așadar, de la incapacitate de plată la colaps- acesta este adevăratul bilanț al d-lui Bolojan.
Avem o economie care are nevoie azi de oxigen și familii care nu mai suportă austeritatea. Reducerea deficitului este absolut necesară. PSD își asumă pe deplin acest obiectiv. Vom respecta toate angajamentele pe care le avem cu agențiile de rating și partenerii noștri europeni. Dar nu vom reduce deficitul prin sărăcirea românilor și sufocarea economiei.
La tăieri, guvernarea Bolojan a avut spor. La relansare, a eșuat lamentabil.
Acum trebuie să reconstruim o economie puternică, să reducem cu adevărat risipa și să începem reforma administrației publice! Și vă asigur că asta vom face din prima zi!
Domnule prim-ministru desemnat,
Prima dată trebuie să spuneți țării adevărul despre buget. Câți bani avem. Ce facturi sunt neachitate. Și ce investiții sunt blocate.
Avem nevoie urgent de un audit al finanțelor publice, pentru ca mai apoi să luăm măsuri.
Propunem un plan în trei pași pentru România. Iar fiecare trebuie început ACUM.
Primul: stabilizăm finanțele și asigurăm funcționarea țării.
Rectificarea bugetară trebuie să răspundă urgențelor. Spitalele au nevoie de resurse. Autoritățile locale au plăți de făcut. Firmele care au lucrat pentru stat își așteaptă banii.
Pregătirea pentru iarnă cere decizii rapide. La fel și bugetul pentru 2027.
Susținem reluarea indexării pensiilor din 2027 conform legii și eliminarea CASS pentru mame și veterani, în condițiile stabilite prin programul de guvernare.
Al doilea pas: punem producția și investițiile în mișcare.
Propunem un pachet de patru miliarde de euro de sprijin pentru industrie, IMM-uri, capital autohton și tehnologie. Asta înseamnă venituri mai mari la buget și o economie mai solidă.
Apoi – statul trebuie să înțeleagă să fie corect și să își plătească datoriile către firme și oameni. Statul nu poate cere punctualitate de la oameni, dacă el nu își respectă obligațiile.
Al treilea pas: modernizăm statul.
Statul trebuie să înceapă cu propria risipă. Cu instituțiile care se suprapun. Cu achizițiile prea scumpe. Cu programele care consumă bani fără rezultate.
În primele șase luni cerem auditarea cheltuielilor și propuneri concrete de reorganizare. Fiecare ministru trebuie să poată explica ce păstrează, ce schimbă și cât economisește.
ANAF trebuie evaluat după rezultate, inclusiv în combaterea marii evaziuni. Contribuabilul corect are nevoie de servicii mai simple și de reguli aplicate egal.
Așa vor simți oamenii reforma: prin timp câștigat, servicii accesibile și probleme rezolvate.
Domnule prim-ministru desemnat,
Aveți un program. Aveți o echipă. Și aveți un PSD motivat să schimbe lucrurile.
Peste șase luni, vom pune cu toții pe masă rezultatele și vom face împreună evaluarea Guvernului. Și vă asigur că cea mai corectă evaluare va fi făcută prin ce livrăm oamenilor.
Doamnelor și domnilor,
Astăzi nu votăm doar un guvern. Votăm șansa de a schimba o direcție care a făcut mult rău românilor și economiei.
România nu mai are nevoie de salvatori mesianici care cer sacrificii pentru toți, în timp ce ei sparg bugete de milioane de euro pe propagandă de dreapta.
Românii nu ne-au dat un vot ca să le explicăm de ce NU se poate, ci ca să le demonstrăm că se poate.
Domnule prim-ministru, astăzi primiți votul Parlamentului.
Dar încrederea oamenilor se câștigă în fiecare zi. Cu toții vom fi judecați după rezultate.
Să ne ajute Dumnezeu să trecem împreună și prin această încercare!”
UPDATE - Discursul lui Luca Niculescu
Ma aflu astăzi în fața dumneavoastra într-un moment în care România nu mai are timp de pierdut. Putem pune capăt astăzi unei perioade de mai bine de cinci luni de interimat și blocaj politic – peste cinci luni în care lumea din jurul nostru s-a schimbat accelerat, în timp ce la București deciziile importante au stat pe loc. Iar românii au resimțit direct acest lucru: în facturi, în șantierele oprite și în nesiguranța de la locul de muncă.
Esența votului de astăzi depășește însă instalarea unui nou cabinet. Adevărata miză este dacă România rămâne captivă în calcule electorale, delimitări și linii roșii, sau dacă are forța să închidă această etapă nefericită a vieții noastre politice, să își repornească economia și să acționeze coerent într-un moment de vulnerabilitate economică, socială și geopolitică.
Am acceptat acest mandat ca prim-ministru independent tocmai pentru că România nu își mai permite o criză prelungită și are nevoie de un punct de echilibru și de execuție.
Are nevoie de un guvern care să gestioneze imediat dificultățile prezentului, dar care, în același timp, să pună în mișcare schimbările de care țara are nevoie pentru viitorul ei.
Acest guvern trebuie să redea cetățenilor încrederea în instituțiile statului prin rezultate, să reconstruiască încrederea partenerilor internaționali în capacitatea României de a acționa coerent și responsabil și să traseze direcțiile dezvoltării țării pentru anii care urmatori.
Responsabilitatea noastră nu este doar să scoatem România dintr-o criză politică. Este să nu pierdem, în încercarea de a rezolva problemele prezentului, șansa de a-i construi viitorul.
Prin urmare vin cu un program de guvernare, cu o echipă și cu angajamentul de a lucra pentru câteva obiective clare.
Si le spun românilor de la început ce fel de guvern va fi acesta.
Un guvern care aduce bani și investiții în țară.
Un guvern care creează locuri de muncă.
Un guvern care va contribui la consolidarea Europei și îi va apăra pe români.
Pentru aceasta avem nevoie, înainte de toate, de o înțelegere corectă a situației în care ne aflăm.
România nu traversează doar o dificultate bugetară. Traversează o criză a modelului său de dezvoltare.
Acest model a produs rezultate importante în trecut. România a recuperat astfel o parte considerabilă din decalajele față de statele europene dezvoltate, a atras investiții și a cunoscut o îmbunătățire a nivelului de trai. Ar fi nedrept să ignorăm aceste realizări. Dar ar fi la fel de greșit să nu recunoaștem că acest model și-a atins limitele.
Consumul nu mai poate crește la nesfârșit pe seama importurilor și a împrumuturilor. Datoria publică nu poate substitui permanent productivitatea, iar fondurile europene nu pot compensa la infinit insuficiența investițiilor private.
De aceea, întrebarea fundamentală nu este doar cum reducem deficitul bugetar. Întrebarea este cum construim o economie capabilă să producă în țară mai multă valoare, să plătească salarii mai bune și să susțină, în mod durabil, un nivel de trai european.
Doamnelor și domnilor parlamentari,
Pentru oameni, economia înseamnă puterea de cumpărare, siguranța locului de muncă și perspectiva unei vieți mai bune pentru copiii lor.
Nu putem promite recuperarea imediată a pierderilor acumulate, dar avem obligația să îi protejăm pe cei mai vulnerabili și să construim condițiile refacerii veniturilor reale. Pensiile vor fi indexate începând cu 2027, cu prudență și în limitele traiectoriei deficitului, iar pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse și gospodăriile afectate de costul energiei vor beneficia de sprijin țintit.
Guvernul va continua consolidarea finanțelor publice și va respecta angajamentele de reducere a deficitului. Datoria publică a depășit deja 60% din PIB, iar a opri rostogolirea ei către generațiile următoare este o obligație morală. Vom pune accent pe eficiența cheltuielilor, colectarea fiscală, combaterea marii evaziuni, eliminarea privilegiilor nejustificate, protejarea si atractia investițiilor. Statul își va reduce mai întâi propriile cheltuieli și risipa din agenții și companii de stat înainte de a cere ceva în plus contribuabililor corecți. Nicio cheltuială permanentă nu va fi aprobată fără o sursă permanentă de finanțare și fără avizul Ministerului Finanțelor.
Stabilitatea bugetară este necesară. Dar nu putem face asta sacrificând nivelul de trai al românilor.
Începând de mâine, intrăm direct în urgențe: rectificarea bugetară fără creșterea deficitului, adoptarea bugetului pe 2027, siguranța energetică pe perioada iernii și închiderea fără pierderi a PNRR.
Sunt urgențe reale.
Dar nu putem guverna doar de la o urgență la alta.
Trebuie să pregătim și economia României pentru viitor, dincolo de urgențele prezentului..
Investițiile: banii trebuie să ajungă unde e nevoie
Încep cu banii, pentru că fără bani nu se construiesc nici spitale, nici drumuri, nici școli. Astăzi, aproape un leu din zece pe care îi încasează statul pleacă catre plata dobânzilor. Cea mai buna cale de a ieși din această capcană este creșterea economică: mai multe investiții, mai multe firme care produc în România, mai mulți oameni care muncesc.
Punem în aplicare o politică industrială coerentă, investiții care dezvoltă furnizori români, cercetare legată de producție și instrumente financiare care mobilizează bani privați prin Banca de Investiții și Dezvoltare.
Dăm un semnal de predictibilitate pentru mediul de afaceri. Păstrăm cota unică, eliminăm impozitul minim pe cifra de afaceri și deschidem schemele de relansare pentru producția în țară. În agricultură, trebuie să producem mai multă valoare adăugată, prin dezvoltarea irigațiilor, a capacităților de procesare și a industriei agroalimentare.
Pentru investitorii strategici, statul va vorbi cu o singură voce: proiectele de peste 100 de milioane de euro vor avea coordonare directă la nivelul Cancelariei Prim-ministrului, un singur punct de contact, un manager de caz și un calendar asumat.
O prioritate distinctă a acestui guvern va fi energia.
Energia produsă de România trebuie să fie motorul industriei în România.
De aceea, ne propunem să reducem costul efectiv al electricității pentru industriile strategice, prin contracte pe termen lung, instrumente europene de sprijin, investiții în producție și stocare și modernizarea rețelelor.
Nu vorbim despre prețuri stabilite artificial sau despre subvenții permanente, ci despre o politică energetică în serviciul oamenilor și al competitivității industriei românești. Obiectivul nostru este să transformăm avantajul energetic al României într-un avantaj industrial, economic și strategic și voi propune tuturor partidelor parlamentare un Pact Energetic Național pe zece ani, pentru ca direcția acestui domeniu vital să nu mai fie schimbată de la un guvern la altul.
Și pentru populație, prețul energiei nu scade prin promisiuni, ci prin producție. Până la finalul lui 2027 vom aduce în sistem aproape 6.000 de megawați noi, adica de aproape trei ori productia centralei de la Cernavoda. Iar tot în 2027 intră pe piață gazul din Neptun Deep.
Până când aceste capacități vor produce efecte în facturi, statul român le va fi alături familiilor cu venituri mici.
Doamnelor și domnilor parlamentari,
Am vorbit despre economie și investiții.
Dar există o condiție fără de care toate aceste obiective vor fi mult mai greu de atins.
Felul în care funcționează statul român.
O altă mare prioritate este schimbarea modului în care statul lucrează și răspunde nevoilor cetățenilor.
Nu cred în reducerile uniforme de personal și în reorganizările administrative făcute exclusiv pentru economii bugetare. Vom elimina suprapunerile de competențe printr-un audit funcțional al instituțiilor centrale în primele șase luni, vom moderniza ANAF și Vama pe criterii de performanță, vom susține asocierea și comasarea voluntară a comunelor mici, vom simplifica procedurile și vom dezvolta servicii digitale accesibile. Vom lansa portofelul național de identitate digitală, iar ținta noastră este ca cinci milioane de români să folosească identitatea electronică până în 2028.
Suntem cu toții de acord că un cetățean nu ar trebui să fie obligat să plimbe documente între instituții ale aceluiași stat. O companie nu ar trebui să aștepte luni de zile pentru o autorizație. Un investitor nu ar trebui să renunțe la un proiect din cauza blocajelor administrative.
A venit momentul să trecem de la constatarea acestor probleme la rezolvarea lor.
Trebuie să reducem decalajele dintre comunități și regiuni. Nu putem accepta existența a două Românii: una conectată la investiții și oportunități și alta în care perspectivele oamenilor sunt limitate de locul în care s-au născut.
Și evident, un stat care funcționează bine este și un stat în care legea este respectată și aplicată în mod egal tuturor. În acest sens, independența justiției și respectarea statului de drept sunt principii fundamentale.
Dacă ar fi să aleg un domeniu de care depinde viitorul României, aș spune că este investiția în oameni.
Putem construi infrastructură, putem atrage capital, putem cumpăra tehnologie.
Dar fără oameni bine pregătiți și sănătoși, niciuna dintre aceste investiții nu își va atinge potențialul.
Ca urmare vom prioritiza investiția în oameni. România se confruntă cu o problemă demografică profundă, cu depopularea unor comunități și cu dificultatea de a pregăti competențele necesare economiei viitorului.
Nu vom putea avea o economie competitivă fără oameni bine pregătiți și sănătoși și nu vom putea susține sistemul de pensii fără o populație activă mai numeroasă. Educația și sănătatea nu sunt doar capitole de cheltuieli bugetare. Sunt investiții în viitorul economic și social al României.
Nu întâmplător am propus în structura acestui guvern două funcții de ministru delegat: una pentru digitalizare și inteligență artificială, cealaltă pentru învățământul preuniversitar.
Digitalizarea și inteligența artificială vor fi coordonate direct de la nivelul prim-ministrului și trebuie să devină și o prioritate a politicii industriale, prin sprijinirea companiilor românești, dezvoltarea cercetării, atragerea investițiilor tehnologice și susținerea candidaturii României pentru găzduirea Gigafabricii Europene de Inteligență Artificială la Marea Neagră.
În același timp, învățământul preuniversitar reprezintă una dintre zonele critice pentru viitorul țării. În școala primară și gimnazială se construiesc sau se pierd șansele unei întregi generații. Astăzi, un tânăr din cinci nu este nici la școală, nici la muncă, nici într-o formă de pregătire, iar România are cea mai ridicată rată de părăsire timpurie a școlii din Uniunea Europeană.
De aceea, vom acorda o atenție specială calității învățământului preuniversitar și reducerii decalajelor – prin extinderea programelor „Masă sănătoasă” și „Școală după școală” și dezvoltarea învățământului dual.
Pentru că șansa unui copil nu trebuie să depindă de venitul părinților sau de locul în care trăiește.
Vom sprijini cultura și artiștii români, acasă și în lume. Dezvoltarea unei țări nu se măsoară doar în cifre și investiții, ci și în forța culturii sale și în ceea ce lasă generațiilor viitoare.
Milioane de români trăiesc și muncesc astăzi în afara granițelor. Sunt parte integrantă a națiunii române, oriunde s-ar afla. Statul român are obligația să le apere drepturile, să le susțină identitatea și să păstreze legături strânse cu comunitățile lor. România are nevoie de o diasporă puternică, influentă și bine organizată, capabilă să contribuie la dezvoltarea economică și la afirmarea internațională a țării – inclusiv prin noul program „Diaspora Investește Acasă” și printr-un ghișeu unic digital pentru cei care aleg să revină în țară. O Românie puternică are nevoie și de o diasporă puternică.
O datorie aparte avem față de copiii români din Ucraina, care învață în limba maternă în condiții de război. Vom sprijini școlile cu predare în limba română, cu manuale, profesori și burse.
România merită descoperită și promovată. În fiecare colț de țară există comunități care vorbesc limbi diferite, păstrează culturi unice și duc mai departe tradiții autentice. Minoritățile sunt o adevărată bogăție națională, pe care trebuie să o prețuim și să o susținem necondiționat.
Un alt obiectiv major este aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE. Am coordonat în ultimii ani acest proces și cunosc efortul instituțional și diplomatic pe care l-a presupus. Suntem la un singur pas de final – avem deja 24 din cele 25 de avize formale – și mă angajez să îl duc la capăt.
Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest rezultat, indiferent de instituția în care lucrează sau de guvernul în timpul căruia și-au desfășurat activitatea. Si un mare multumesc Parlamentului
Aderarea nu trebuie privită doar ca obținerea unui nou statut internațional. Standardele OCDE în politica bugetară, în administrarea fiscală, în guvernanța companiilor de stat – unde vom introduce un tablou de bord transparent și un rating public de performanță de la A la E – și în integritatea publică nu sunt o formalitate de bifat. Sunt reformele de care România are nevoie oricum, iar ele trebuie să continue să transforme țara și după momentul aderării.
Avem nevoie și de o schimbare de ritm în politica externă a României.
După două decenii de apartenență la Uniunea Europeană și NATO, România trebuie să abandoneze reflexele unei țări candidate și să participe activ la formularea deciziilor comune, nu doar să se adapteze deciziilor luate de alții.
Trăim într-o lume tot mai nesigură. Avem un război la granițele României, iar amenințările la adresa securității europene sunt mai mari decât în urmă cu câțiva ani. În aceste condiții, apărarea țării este una dintre prioritățile fundamentale ale Guvernului.
Apartenența la NATO reprezintă principala noastră garanție de securitate. Dar această garanție presupune și responsabilități. Vom continua să investim în modernizarea Armatei Române și în dezvoltarea industriei naționale de apărare.
Prin instrumentul european SAFE ne finanțăm pe 45 de ani, cu 10 ani de grație, iar înzestrarea armatei va fi legată de industria națională cu ținta ca minimum 60% din valoarea contractelor să genereze producție, mentenanță și locuri de muncă în țară.
Securitatea României nu poate depinde doar de ceea ce fac aliații pentru noi, ci și de ceea ce suntem noi capabili să facem pentru propria securitate.
Iar pentru că securitatea unei democrații moderne se apără și în fața războiului hibrid și a dezinformării, vom crea la nivelul Guvernului un mecanism de răspuns la manipulările informaționale externe - fără nici o atribuție de cenzură – și vom înființa Fondul Național pentru Reziliență Informațională, care va susține transparent educația media, verificarea faptelor și presa locală independentă.
Am fost jurnalist mai bine de douăzeci de ani.
Știu cât de importantă este libertatea presei într-o democrație și cât de necesar este ca cetățenii să aibă acces la informații credibile.
Sunt un susținător convins al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, unul dintre pilonii fundamentali ai securității României. Îmi propun ca, în timpul mandatului meu, să consolidăm dialogul politic cu partenerii americani și să dăm un nou impuls acestui parteneriat, să extindem cooperarea în domeniile economic, militar, tehnologic și cultural. Parteneriatul Strategic trebuie să însemne nu doar securitate, ci și investiții, dezvoltare economică și proiecte comune pentru viitor.
La 1 ianuarie 2027, România va împlini 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană.
Au fost două decenii care ne-au transformat profund țara, economia și societatea. Până la finalul lui 2025, câștigul net al României din fondurile europene a depășit 72 de miliarde de euro.
Dar apartenența la Uniunea Europeană ne-a oferit mai mult decât bani: un cadru de reguli, o piață comună și o comunitate de securitate. Ne-a adus și responsabilitatea de a participa la construcția unui proiect comun, iar în negocierea bugetului european 2028–2034 vom apăra cu fermitate interesele României.
Vreau să folosim această aniversare nu doar pentru a privi în urmă, ci mai ales pentru a privi înainte. Îmi propun să lansăm la 1 ianuarie 2027, alături de Președintele României și de Parlament, un proiect național dedicat următorilor 20 de ani ai României în Uniunea Europeană.
Proiectul trebuie să reunească instituțiile statului, mediul economic, universitățile, societatea civilă și tinerii în jurul unei întrebări esențiale: ce fel de Românie vrem să construim și ce rol vrem să avem în Europa?
În contextul schimbărilor geopolitice profunde din ultimele luni, relațiile României cu Republica Moldova intră într-o nouă etapă. Este o etapă în care procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană se accelerează, iar politica statului român trebuie să se adapteze acestei noi realități. România trebuie să fie principalul sprijin al Republicii Moldova în acest proces, atât prin susținerea politică și diplomatică a aderării la nivel european, cât și prin asistența concretă pe care o putem oferi autorităților de la Chișinău în pregătirea integrării.
Acest proces ne oferă oportunitatea de a construi o rețea mult mai solidă de relații și proiecte comune în domeniile energetic, economic, al infrastructurii și al securității, care să apropie cele două țări și să pregătească integrarea Republicii Moldova în spațiul european.
Războiul din Ucraina schimbă profund geografia economică și strategică a Mării Negre. Portul Constanța, Dunărea, infrastructura de transport și legăturile cu Republica Moldova și Ucraina ne oferă avantaje strategice importante. Le vom apăra și vom susține implicarea companiilor românești în reconstrucția Ucrainei și dezvoltarea unui coridor economic și logistic care să conecteze România, Republica Moldova și sud-vestul Ucrainei.
Nu trebuie să fim doar un coridor de tranzit al reconstrucției Ucrainei, ci unul dintre actorii economici ai acestui proces.
În același timp, trebuie să reconstruim profilul internațional al României dincolo de spațiul european și transatlantic. Vreau o diplomație economică mai activă – cu obiective anuale măsurabile pentru fiecare misiune diplomatică, care să reia dialogurile cu Africa, Asia și America Latină, să deschidă piețe pentru companiile românești, să atragă investiții, cât mai multe investiții de calitate și să transforme relațiile noastre internaționale în oportunități concrete pentru economia României.
România trebuie să treacă de la diplomația participării la diplomația proiectelor.
Așa cum spuneam la început, sunt un premier independent. Nu am aparținut niciodată unui partid politic, dar înțeleg foarte bine că un guvern nu poate funcționa fără sprijin parlamentar și fără dialog cu partidele.
Independența politică nu înseamnă însă lipsă de autoritate. Îmi asum responsabilitatea conducerii acestui guvern. Învestirea de către Parlament se obține prin vot. Încrederea societății se câștigă prin rezultate.
Votul de azi nu reprezintă un cec în alb, ci un mandat pentru muncă, dialog și rezultate. În fiecare lună vom publica transparent stadiul îndeplinirii măsurilor din programul de guvernare, execuția bugetară și absorbția fondurilor europene, pentru că Guvernul trebuie să își corecteze din mers politicile care nu funcționează.
România are nevoie de continuitate acolo unde s-au făcut lucruri bune și de curajul schimbării acolo unde lucrurile nu funcționează.
Știu foarte bine că votul de astăzi nu înseamnă susținere politică din partea tuturor celor care îl vor da, dar nu pot să nu vă mulțumesc tuturor celor care ați contribuit, cu echilibru și maturitate, la depășirea acestui moment dificil din viața societății noastre. Le multumesc colegilor din din PSD, care și-au asumat, alături de mine si de colegii independenti să guvernăm pentru România. Iar intelegerile politice cu grupurile PNL, UDMR și al minorităților naționale, precum și cu ceilalți membri ai Parlamentului sunt elemente de responsabilizare.
Nu confund acest vot cu un sprijin necondiționat. Îl înțeleg ca pe o obligație: să lucrez cu toate forțele politice din această sală, să explic fiecare decizie și să pun în dezbatere, deschis, fiecare proiect important.
În final, aș mai spune ceva în care cred sincer. Dincolo de toate diferențele dintre noi, dincolo de opțiunile noastre politice, de interesele noastre individuale sau de grup, există ceva care ne unește și care ar trebui să fie mai important decât toate acestea.
Suntem o națiune. Iar o națiune înseamnă mai mult decât suma intereselor individuale ale celor care o compun. Înseamnă o istorie comună, o responsabilitate comună și, mai ales, un viitor pe care avem datoria să îl construim împreună.
Și totuși, trebuie să avem curajul să recunoaștem că astăzi părem o națiune divizată. O națiune prea des captivă propriilor conflicte, care întâmpină dificultăți în a-și defini interesele, în a-și proiecta forța și în a înțelege amploarea transformărilor care se petrec în jurul ei.
Pentru că nu trăim un moment obișnuit al istoriei. Trăim într-o lume a marilor reașezări economice, geoeconomice și geopolitice. O lume în care schimbările se accelerează, în care vechile echilibre se destramă, în care raporturile de putere se modifică și în care regulile pe care le consideram stabile sunt puse sub semnul întrebării.
Suntem, poate, la sfârșitul unui ciclu istoric și la începutul altuia. Nu știm încă pe deplin cum va arăta lumea care se naște, dar știm că locul fiecărei națiuni în această lume va depinde de capacitatea ei de a înțelege schimbarea, de a se adapta și de a acționa.
De aceea, miza momentului pe care îl traversăm este mult mai mare decât depășirea unei crize bugetare, decât formarea unui guvern sau decât administrarea următorilor doi ani. Miza este felul în care România înțelege acest moment istoric și locul pe care dorește să îl ocupe în lumea care se clădește.
Depinde de noi dacă vom continua să ne consumăm energia în conflicte interne, în competiții mărunte și în dispute care ne împiedică să vedem dincolo de ziua de mâine. Sau dacă vom reuși să ne regăsim ca națiune, să ne regăsim solidaritatea, capacitatea de a defini obiective comune și voința de a construi pentru generațiile care vin.
Nu este vorba despre a renunța la diferențele dintre noi. Este vorba despre a înțelege că există momente în istorie în care responsabilitatea față de națiune trebuie să fie mai puternică decât ceea ce ne desparte.
Cred că ne aflăm într-un asemenea moment. Și cred că fiecare dintre noi, indiferent de locul pe care îl ocupă astăzi, poartă o parte din responsabilitatea pentru ceea ce va deveni România.
Nimeni nu va aștepta ca România să se dezmeticească din conflictele interne. Lumea nu își va încetini transformările pentru că noi nu suntem pregătiți. Nu își va amâna deciziile până când ne vom fi rezolvat disputele și nu ne va garanta un loc în viitoarea ordine doar pentru că am avut unul în cea de ieri.
Lumea se va schimba cu sau fără noi. Dar eu cred în această țară. Cred în oamenii ei, în inteligența, în energia și în capacitatea noastră de a construi. Și cred că România poate avea un viitor pe măsura potențialului său.”
Ora 14.04: Din cei 464 de parlamentari, și-au înregistrat prezența 323.
Ora 14.00: Se intoneaza imnul României, inaintea votului.
Ora 13.59: Premierul desemnat Luca Niculescu a intrat în sala de plen.
ȘTIREA INIȚIALĂ
La ședința plenului reunit vor participa atât premierul desemnat, cât și toți miniștrii propuși în noul Cabinet. Luca Niculescu își va prezenta programul de guvernare, după care va răspunde întrebărilor adresate de parlamentari cu privire la planurile și măsurile pe care urmează să le implementeze Guvernul.
La finalul dezbaterilor, parlamentarii vor vota învestirea noului Cabinet prin vot secret cu bile. După încheierea votului, buletinele vor fi numărate, iar rezultatul va stabili dacă Guvernul Luca Niculescu va primi încrederea Parlamentului.
Potrivit Realitatea PLUS, estimările indică peste 280 de voturi pentru noul Cabinet, în condițiile în care pragul necesar pentru învestire este de 233 de voturi.
Ce urmează după votul de învestitură?
Conform procedurilor, dacă va primi votul de încredere al Parlamentului, premierul Luca Niculescu și membrii noului Cabinet vor merge la Palatul Cotroceni, unde vor depune jurământul în fața președintelui Nicușor Dan.
Ulterior, aceștia se vor deplasa la Palatul Victoria pentru a prelua funcțiile de la Ilie Bolojan și pentru a participa la prima ședință de Guvern. Această reuniune va avea, în principal, un caracter formal, marcând începutul activității noului Executiv.
Predarea portofoliilor va continua la ministere
Începând de miercuri, sunt așteptate ceremonii de predare-primire și la nivelul ministerelor. Fiecare ministru nou-numit se va întâlni cu predecesorul său pentru a prelua oficial portofoliul și responsabilitățile aferente funcției.
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