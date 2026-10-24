Pană masivă de curent în Crimeea ocupată, după un atac asupra infrastructurii energetice. Sevastopol și Ialta, afectate

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 oct. 2026, 10:26

O pană de curent de amploare a afectat Crimeea ocupată în noaptea de 23 spre 24 octombrie, după un atac raportat asupra unei substații electrice importante din sudul Rusiei. Mai multe localități, inclusiv Sevastopol și Ialta, au rămas fără energie electrică, iar organizațiile de monitorizare au semnalat și probleme de conectivitate la internet. Deși autoritățile instalate de Moscova au anunțat ulterior restabilirea alimentării în unele zone, au apărut noi relatări privind întreruperi în mai multe orașe.

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