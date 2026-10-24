Pană masivă de curent în Crimeea ocupată, după un atac asupra infrastructurii energetice. Sevastopol și Ialta, afectate

O pană de curent de amploare a afectat Crimeea ocupată în noaptea de 23 spre 24 octombrie, după un atac raportat asupra unei substații electrice importante din sudul Rusiei. Mai multe localități, inclusiv Sevastopol și Ialta, au rămas fără energie electrică, iar organizațiile de monitorizare au semnalat și probleme de conectivitate la internet. Deși autoritățile instalate de Moscova au anunțat ulterior restabilirea alimentării în unele zone, au apărut noi relatări privind întreruperi în mai multe orașe.
Crimeea ocupată, afectată de o pană de curent de amploare
Întreruperile de energie electrică au fost semnalate în cursul nopții de 23 spre 24 octombrie, după un atac asupra infrastructurii energetice din sudul Rusiei. Potrivit canalului de Telegram Exilenova+, care a citat imagini din satelit, date de monitorizare online și relatări ale localnicilor, întreaga peninsulă ar fi fost afectată de pana de curent.
Printre orașele în care au fost raportate probleme de alimentare cu energie electrică s-au numărat Sevastopol și Ialta. Situația ar fi fost provocată de avarierea unei substații esențiale pentru alimentarea Crimeei ocupate.
Imaginile satelitare analizate prin intermediul sistemului NASA FIRMS ar fi indicat posibile avarii la substația Taman, situată în regiunea Krasnodar din Rusia. Aceasta reprezintă un punct important al infrastructurii energetice care asigură legătura dintre rețeaua electrică rusă și peninsula Crimeea.
Autoritățile ruse au anunțat restabilirea curentului, dar au apărut noi întreruperi
Mihailo Razvozhaev, guvernatorul Sevastopolului instalat de Rusia, a confirmat existența problemelor de alimentare cu energie electrică. Acesta a declarat, într-un mesaj publicat pe Telegram, că orașul a rămas temporar fără curent în urma unui atac asupra infrastructurii energetice din afara localității.
Ulterior, autoritățile locale au transmis că alimentarea cu energie electrică a fost reluată în mai multe orașe afectate.
Cu toate acestea, situația nu ar fi revenit complet la normal. Potrivit canalului de Telegram Crimean Wind, locuitorii au raportat noi întreruperi de curent în Simferopol, Ialta și Alușta.
Amploarea exactă a avariilor și durata întreruperilor nu au putut fi confirmate independent la momentul relatării.
Probleme și la conexiunea la internet în Crimeea
Pe lângă întreruperile de energie electrică, organizația NetBlocks, specializată în monitorizarea accesului la internet, a semnalat perturbări extinse ale conexiunii în peninsula ocupată.
Problemele de conectivitate au apărut în același context al incidentelor raportate asupra infrastructurii energetice. Nu au fost prezentate însă suficiente informații pentru a stabili cu exactitate amploarea efectelor asupra serviciilor de comunicații.
Un alt atac cu drone, raportat în regiunea Rostov
În aceeași noapte, un incident separat a fost semnalat în regiunea Rostov din sudul Rusiei, unde o substație de transformare ar fi fost avariată în urma unui atac cu drone.
Guvernatorul regiunii, Iuri Sliusar, a afirmat că incidentul s-a produs în raionul Miasnikovski și a provocat întreruperi de curent în aproape 130 de locuințe.
Cele două incidente au vizat infrastructura energetică din sudul Rusiei și din zonele conectate la aceasta, însă informațiile disponibile nu permit stabilirea unei legături directe între atacurile raportate.
Crimeea, afectată în repetate rânduri de întreruperi de energie electrică
Peninsula Crimeea, ocupată de forțele ruse în 2014, s-a confruntat și în trecut cu pene de curent de amploare. Infrastructura energetică a regiunii reprezintă un punct vulnerabil, având în vedere importanța legăturilor cu rețeaua electrică din Rusia.
În această vară, forțele ucrainene ar fi lovit 16 centrale electrice din Crimeea într-un interval de 48 de ore, într-o operațiune despre care s-a relatat că ar fi urmărit perturbarea capacităților folosite de Moscova în război.
În ceea ce privește incidentele din noaptea de 23 spre 24 octombrie, publicația The Kyiv Independent a precizat că nu a putut verifica independent amploarea întreruperilor de curent și a atacurilor raportate.