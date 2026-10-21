Franța a rămas fără rețeaua Orange. Pană majoră pe întreg teritoriul țării, clienții s-au trezit fără semnal

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 21 oct. 2026, 23:59

Rețeaua mobilă Orange a fost afectată miercuri de o pană majoră în Franța. Clienții au reclamat lipsa semnalului și imposibilitatea de a efectua apeluri, iar problemele au afectat și operatorul Sosh.

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