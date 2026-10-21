Franța a rămas fără rețeaua Orange. Pană majoră pe întreg teritoriul țării, clienții s-au trezit fără semnal

Rețeaua mobilă Orange a fost afectată miercuri de o pană majoră în Franța. Clienții au reclamat lipsa semnalului și imposibilitatea de a efectua apeluri, iar problemele au afectat și operatorul Sosh.
O pană majoră a afectat miercuri, 21 octombrie, rețeaua mobilă a operatorului Orange în Franța, provocând probleme pentru numeroși clienți din întreaga țară. Utilizatorii au reclamat lipsa semnalului, imposibilitatea de a efectua apeluri și întreruperi ale serviciilor mobile, relatează Reuters și AFP. Incidentul a afectat și abonații Sosh, marca de servicii mobile care utilizează rețeaua Orange.
„Niciun serviciu”, mesajul afișat pe telefoanele clienților Orange
Primele probleme au fost semnalate spre sfârșitul dimineții, iar numărul reclamațiilor a crescut rapid pe rețelele sociale și pe platforma DownDetector, care monitorizează întreruperile serviciilor online.
„Niciun serviciu”, „nu mai există rețea mobilă”, „imposibil să efectuez apeluri” au fost printre mesajele publicate de utilizatorii afectați.
Potrivit AFP, DownDetector a înregistrat un vârf de aproape 12.000 de sesizări în jurul orei 11:50. Reuters a relatat, la rândul său, că miercuri dimineață au fost înregistrate zeci de mii de raportări privind problemele serviciilor mobile Orange.
Orange confirmă incidentul la nivel național
Operatorul francez a recunoscut existența problemelor printr-un mesaj publicat pe rețeaua socială X.
„În prezent, este posibil să întâmpinați perturbări în rețeaua mobilă Orange”, a transmis compania.
Potrivit informațiilor furnizate de Orange publicației Le Figaro, incidentul a afectat întregul teritoriu francez. Problemele au vizat și Sosh, operatorul care utilizează infrastructura mobilă Orange.
Tehnicienii încearcă să identifice cauza penei
La momentul primelor relatări, cauza defecțiunii nu fusese stabilită. Echipele tehnice ale companiei au început verificările pentru identificarea sursei incidentului și restabilirea serviciilor.
„Echipele noastre tehnice sunt pe deplin mobilizate pentru a identifica sursa incidentului și a restabili serviciile cât mai repede posibil”, a transmis compania, potrivit publicației The Connexion.
Într-un comunicat publicat miercuri, Orange a precizat că problemele au perturbat puternic apelurile, SMS-urile și utilizarea serviciilor mobile pentru o parte importantă dintre clienții săi, atât persoane fizice, cât și companii.
Compania a subliniat că apelurile de urgență nu au fost afectate. Până la restabilirea completă a rețelei, clienții au fost sfătuiți să utilizeze o conexiune Wi-Fi disponibilă și securizată pentru accesarea internetului și pentru comunicarea prin aplicații de mesagerie sau videoconferință.