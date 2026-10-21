Pavel Prigojin, noul lider din umbră al Wagner. Fiul controversatului mercenar a construit un imperiu al violenței și criminalității

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 21 oct. 2026, 17:04

La trei ani după moartea lui Evgheni Prigojin, fondatorul Grupului Wagner, fiul său Pavel pare să fi reușit ceea ce puțini anticipau: nu doar să păstreze moștenirea celui mai cunoscut grup de mercenari din lume, ci să o extindă. În Republica Centrafricană, Wagner și-a consolidat poziția în jurul minelor de aur, al contractelor de securitate și al unei rețele de afaceri care se întinde de la arme până la băuturi alcoolice, potrivit Wall Street Journal.

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