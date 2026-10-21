Pavel Prigojin, noul lider din umbră al Wagner. Fiul controversatului mercenar a construit un imperiu al violenței și criminalității

La trei ani după moartea lui Evgheni Prigojin, fondatorul Grupului Wagner, fiul său Pavel pare să fi reușit ceea ce puțini anticipau: nu doar să păstreze moștenirea celui mai cunoscut grup de mercenari din lume, ci să o extindă. În Republica Centrafricană, Wagner și-a consolidat poziția în jurul minelor de aur, al contractelor de securitate și al unei rețele de afaceri care se întinde de la arme până la băuturi alcoolice, potrivit Wall Street Journal.
Pavel Prigojin încă învăța mecanismele afacerii de familie în momentul în care avionul privat al tatălui său s-a prăbușit în regiunea rusă Tver. Moartea lui Evgheni Prigojin, survenită la doar două luni după rebeliunea Wagner împotriva lui Vladimir Putin a lăsat gruparea nu doar fără liderul care o transformase într-un actor global, ci aparent și fără susțienrea Kremlinului, arată Wall Street Journal.
Acum, la 28 de ani, tânărul Prigojin a devenit figura centrală a operațiunilor Wagner în Africa, iar contrar multor prognoze, succesiunea nu a produs fragmentarea imperiului Wagner. Din contră, Pavel Prigojin s-a dovedit un administrator eficient al unei structuri care îmbină activități militare, extracția resurselor naturale și operațiuni comerciale desfășurate în mai multe state africane.
Mine de aur contra protecție. Republica Centrafricană este fieful lui Prigojin Jr.
Cea mai importantă bază de operațiuni rămâne Republica Centrafricană. Din capitala Bangui, Pavel Prigojin coordonează aproximativ 500 de mercenari care, potrivit sursei citate, au ajuns să controleze exploatări aurifere strategice.
În schimbul influenței economice, oamenii Wagner asigură protecția președintelui Faustin-Archange Touadéra și participă la operațiuni împotriva grupărilor insurgente. În practică, rolul lor depășește cu mult cel al unor contractori militari și se apropie de cel al unei armate private aflate în serviciul puterii de la Bangui.
Potrivit cercetătorilor și oficialilor militari consultați de Wall Street Journal, Prigojin JR a preluat și rețelele de comerț cu armament dezvoltate de tatăl său ți ar alimenta inclusiv grupări active în Sudan și Libia.
Investigația mai susține că Wagner deține o influență semnificativă pe piața locală a tramadolului, un opioid eliberat pe bază de prescripție medicală și frecvent asociat cu piețele ilegale din mai multe state africane.
Wagner a trecut de la un grup puternic de forțe speciale la o rețea renegată care pare să alunece spre crima organizată, afirmă Lou Osborn, investigator al organizației elvețiene Inpact, specializată în monitorizarea activităților Wagner în Africa.
După ce tatăl "a călcat pe bec", tânărul Prigojin pare să fie în grațiile Moscovei
Analistul consultat de presa occidentală crede că înflorirea afacerilor Wagner după moartea lui Evgheni Prigojin sugerează existența unui compromis cu Kremlinul. „Presupun că Pavel a fost autorizat să continue operațiunile, ceea ce înseamnă că a negociat un acord cu Kremlinul sau a devenit inofensiv din punct de vedere politic”, a declarat Osborn.
În mod surprinzător, influența Wagner nu se oprește la aur și arme. Gruparea și-a construit în ultimii ani și o imagine comercială proprie. Produce și promovează o vodcă denumită „Wa Wa Wa”, precum și berea „Africa Ti L'Or”, tradusă aproximativ prin „Africa este aur”.
Pavel Prigojin și reprezentanții Wagner nu au comentat informațiile prezentate de Wall Street Journal.
Evgheni Prigojin a fost fondatorul și liderul Grupului Wagner, organizația paramilitară care a jucat un rol important în războiul din Ucraina și în extinderea influenței Rusiei în Africa. Fost apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, Prigojin a intrat în conflict cu conducerea militară rusă și a declanșat, în iunie 2023, o rebeliune de scurtă durată împotriva Ministerului Apărării de la Moscova.
La 23 august 2023, Prigojin a murit când avionul privat în care se afla s-a prăbușit, la nord de Moscova. Cauza exactă a rămas controversată, în condițiile în care au existat numeroase speculații privind un posibil atentat, însă circumstanțele incidentului nu au fost elucidate pe deplin