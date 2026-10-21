Ungaria, gata să adopte euro în 2032? Guvernul de la Budapesta pregătește reduceri de cheltuieli pentru scăderea deficitului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 oct. 2026, 13:25

Guvernul Ungariei vizează adoptarea monedei euro cât mai curând posibil și consideră că reducerea deficitului bugetar sub pragul de 3% din PIB, până în 2030, ar putea permite trecerea la moneda unică europeană în 2032. Planul se bazează pe o ajustare bugetară axată pe reducerea cheltuielilor în următorii ani, a declarat ministrul ungar al Finanțelor, Andras Karman, într-un interviu acordat agenției Reuters.

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