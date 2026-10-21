Ungaria, gata să adopte euro în 2032? Guvernul de la Budapesta pregătește reduceri de cheltuieli pentru scăderea deficitului

Guvernul Ungariei vizează adoptarea monedei euro cât mai curând posibil și consideră că reducerea deficitului bugetar sub pragul de 3% din PIB, până în 2030, ar putea permite trecerea la moneda unică europeană în 2032. Planul se bazează pe o ajustare bugetară axată pe reducerea cheltuielilor în următorii ani, a declarat ministrul ungar al Finanțelor, Andras Karman, într-un interviu acordat agenției Reuters.
Primul buget al premierului Peter Magyar reprezintă un test important pentru angajamentul guvernului de a îndeplini condițiile necesare adoptării euro până în 2030. Pentru 2027, Executivul estimează un deficit bugetar de 4,9% din Produsul Intern Brut (PIB), față de 7,5% cât este estimat pentru anul în curs.
Potrivit Reuters, investitorii au primit pozitiv reducerile de cheltuieli, mai ample decât se anticipase. Totuși, unii economiști avertizează că volatilitatea de pe piețele globale de obligațiuni și energie ar putea afecta creșterea economică a Ungariei și eforturile de consolidare bugetară.
Guvernul Ungariei pregătește măsuri pentru reducerea deficitului
Ministrul ungar al Finanțelor Andras Karman a explicat că obiectivul Executivului de la Budapesta nu este doar diminuarea deficitului pe termen scurt, ci adoptarea unor măsuri care să asigure o reducere sustenabilă a acestuia.
Planul presupune și decizii care ar putea avea un cost politic pentru guvernul condus de Peter Magyar. Printre măsurile analizate se numără, astfel, plafonarea scutirii de impozit pe venit acordate mamelor și oprirea introducerii treptate a unei pensii suplimentare echivalente cu valoarea unei luni de pensie.
Aceste politici au fost introduse în timpul guvernării fostului premier Viktor Orbán, iar actualul executiv le consideră nesustenabile.
„Cu cât euro poate fi introdus mai curând, cu atât mai bine pentru Ungaria”, a afirmat Karman, subliniind schimbarea de direcție față de politica lui Viktor Orban, care s-a opus ferm adoptării monedei unice europene. Ministrul a adăugat că momentul aderării va depinde în principal de reducerea deficitului bugetar.
Guvernul intenționează să concentreze ajustarea bugetară în prima parte a mandatului, pentru a evita reduceri de cheltuieli mai dificile în apropierea alegerilor parlamentare din 2030.
Guvernul Magyar, între promisiunile fiscale și costurile sprijinului energetic
Primul buget al guvernului Magyar evidențiază și dificultățile renunțării la unele dintre politicile emblematice din perioada Orbán, inclusiv taxele sectoriale ridicate și schema de sprijin energetic pentru gospodării.
Potrivit informațiilor prezentate de Reuters în articolul menționat, costul plafonării prețurilor energiei pentru consumatorii casnici, măsură la care Uniunea Europeană a cerut Ungariei să renunțe, va crește anul viitor cu 232 de miliarde de forinți, echivalentul a aproximativ 716 milioane de dolari.
Suma depășește cele 200 de miliarde de forinți pe care guvernul lui Magyar urmărește să le obțină prin introducerea unei noi taxe pe avere.
Când ar putea adopta Ungaria moneda euro?
Andras Karman a declarat că reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB până în 2030 ar putea permite Ungariei să adopte euro în 2032, în linie cu așteptările piețelor. Guvernul nu a stabilit însă, până în prezent, o dată oficială pentru aderare.
Reducerea deficitului sub pragul de 3% din PIB este una dintre condițiile fiscale pentru adoptarea monedei euro.
În acest context, guvernul ungar intenționează să formeze anul viitor un grup de lucru împreună cu banca centrală. Acesta va identifica măsurile necesare înainte de intrarea țării în Mecanismul Cursului de Schimb II (ERM II), etapa premergătoare aderării la zona euro, și va elabora un calendar de acțiune.
Karman a descris calendarul drept unul care trebuie să fie „realist” și a avertizat că zona euro presupune în prezent un sistem instituțional mai complex decât în urmă cu 10 sau 15 ani.
Anterior, atât Peter Magyar, cât și Zoltan Kurali, viceguvernatorul băncii centrale, au declarat că Ungaria nu ar trebui să ezite să intre în ERM II. Ministrul finanțelor a precizat însă că procesul nu trebuie grăbit în mod artificial.