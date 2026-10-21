Un avion de vânătoare Mirage 2000D s-a prăbușit în Franța. Unul dintre membrii echipajului a murit, un altul este căutat

Publicat 21 oct. 2026, 13:53 Actualizat 21 oct. 2026, 13:59

Incident aviatic în nord-estul Franței. Un avion de vânătoare de tip Mirage 2000D s-a prăbuşit, marţi seara, în apropiere de Nancy, în timpul unui zbor de antrenament, provocând cel puţin un deces în rândul echipajului, au anunţat miercuri Forţele Aeriene şi Spaţiale ale Franţei, relatează publicația franceză Le Monde. Căutările pentru găsirea celui de-al doilea membru al echipajului continuau miercuri dimineață, în condiții meteorologice nefavorabile.

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