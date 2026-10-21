Un avion de vânătoare Mirage 2000D s-a prăbușit în Franța. Unul dintre membrii echipajului a murit, un altul este căutat

Incident aviatic în nord-estul Franței. Un avion de vânătoare de tip Mirage 2000D s-a prăbuşit, marţi seara, în apropiere de Nancy, în timpul unui zbor de antrenament, provocând cel puţin un deces în rândul echipajului, au anunţat miercuri Forţele Aeriene şi Spaţiale ale Franţei, relatează publicația franceză Le Monde. Căutările pentru găsirea celui de-al doilea membru al echipajului continuau miercuri dimineață, în condiții meteorologice nefavorabile.
Un avion de vânătoare Mirage 2000D s-a prăbușit în nord-estul Franței, în timpul unui zbor de antrenament, provocând moartea a cel puțin unui membru al echipajului, a anunțat miercuri, 21 octombrie, Forțele Aeriene Franceze, potrivit Le Monde.
„Se pare că cel puțin unul dintre membrii echipajului nu a reușit să se catapulteze”, a declarat colonelul David Papalardo, purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene Franceze, pentru postul de radio Franceinfo.
Potrivit acestuia, unul dintre membrii echipajului era un pilot stagiar, aflat la început de carieră, iar celălalt era un ofițer de armament cu foarte multă experiență.
Epava avionului, localizată cu ajutorul unei drone
Henry Lemoine, un reprezentant al mai multor comune din zonă, a anunțat pe Facebook că epava aeronavei a fost localizată cu ajutorul unei drone și că echipele de intervenție se aflau la fața locului la momentul transmiterii acestei informații.
Ce se știe despre aeronava implicată în incident?
Zborul făcea parte din misiunile de antrenament ale Forțelor Aeriene Franceze, care au loc, de regulă, pe timpul nopții, în zilele de marți și joi.
Mirage 2000D este un avion de luptă destinat atacurilor la sol, intrat în serviciu în anul 1993. Aeronava a fost utilizată în numeroase conflicte militare la care Franța a participat de atunci, inclusiv în Kosovo, în 1999, în Libia, în 2011, precum și în operațiunile din Afganistan, Irak, Siria și regiunea Sahel.
De-a lungul timpului, aeronava Mirage 2000D a fost implicată în mai multe accidente. Pentru a-i prelungi durata de utilizare până în anii 2030, modelul a trecut printr-un program de modernizare la jumătatea ciclului de viață. Ultimul dintre cele 50 de exemplare incluse în acest program a fost livrat Forțelor Aeriene și Spațiale Franceze în luna iunie.