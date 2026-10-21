Trump susține că Rusia putea cuceri Kievul într-o zi: „Ar fi durat trei ore și jumătate. Tancul a rămas blocat în noroi”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 oct. 2026, 11:25

Donald Trump susține că Rusia ar fi putut ocupa Kievul în primele 24 de ore ale invaziei, dacă un comandant rus nu ar fi ordonat tancurilor să părăsească o autostradă și să înainteze prin terenuri agricole. În relatarea sa, blindatele au rămas blocate în noroi, iar această decizie ar fi împiedicat încheierea rapidă a războiului din Ucraina.

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