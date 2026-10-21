Trump susține că Rusia putea cuceri Kievul într-o zi: „Ar fi durat trei ore și jumătate. Tancul a rămas blocat în noroi”

Donald Trump susține că Rusia ar fi putut ocupa Kievul în primele 24 de ore ale invaziei, dacă un comandant rus nu ar fi ordonat tancurilor să părăsească o autostradă și să înainteze prin terenuri agricole. În relatarea sa, blindatele au rămas blocate în noroi, iar această decizie ar fi împiedicat încheierea rapidă a războiului din Ucraina.
În declarații făcute reporterilor la Casa Albă, Trump a afirmat că aproximativ o mie de tancuri rusești se deplasau pe o șosea de beton și că ar fi putut continua fără să fie oprite.
„Rușii aveau o mie de tancuri care înaintau pe o autostradă de beton”, a spus Donald Trump.
Președintele american a susținut că blindatele ar fi putut ajunge la destinație în aproximativ patru ore, dacă și-ar fi continuat deplasarea pe același traseu.
„Nimic nu i-ar fi oprit. Războiul s-ar fi încheiat într-o singură zi”, a declarat el.
Trump pune eșecul înaintării spre Kiev pe seama unui comandant rus
În versiunea prezentată de Donald Trump, un general rus ar fi schimbat traseul coloanei de tancuri, deși aceasta înainta fără probleme pe autostradă. Comandantul ar fi ales o rută prin terenuri agricole, pentru a continua apoi spre capitala Ucrainei.
„A decis să vireze la dreapta, spre terenurile agricole, apoi să facă stânga și să înainteze spre Kiev, în loc să rămână pe autostradă, autostrada de beton, o autostradă perfect bună, pe care înaintau foarte bine”, a afirmat Trump.
Liderul de la Casa Albă nu a precizat identitatea militarului despre care vorbea. El l-a descris drept „foarte prost” și a speculat că acesta nu ar mai fi în viață, fără să prezinte informații care să susțină această afirmație.
„Ar fi durat trei ore și jumătate, patru ore, iar întregul război s-ar fi încheiat. În cele din urmă, a rămas blocat în noroi”, a mai spus Donald Trump.