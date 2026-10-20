Serviciile de informații arată cu degetul spre extrema stângă radicală pentru haosul din Franța, cu magazine sparte, incendieri și atacuri asupra poliției

Publicat 20 oct. 2026, 19:13 Actualizat 20 oct. 2026, 19:15 Sursă Reuters. The Guardian, Bousorama

Serviciile de informații din Franța consideră că grupările de „ultra-stânga” și cele de „extrema stângă radicală” s-au aflat în prima linie a violențelor izbucnite sâmbătă, 17 octombrie, în mai multe orașe franceze.

Distribuie articolul