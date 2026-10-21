Teoriile conspirației despre moartea lui Kim Jong Un: de unde au pornit zvonurile și ce se știe, de fapt
Kim Jong Un (foto: X)
Coreea de Nord a difuzat noi fotografii cu Kim Jong Un la o expoziție de îmbrăcăminte și încălțăminte, după ce pe rețelele sociale au circulat afirmații neconfirmate despre moartea liderului de la Phenian. Presa de stat susține că vizita a avut loc luni, însă momentul realizării imaginilor nu a fost verificat independent.
De ce reapar teoriile conspirației despre liderul Coreei de Nord
Speculațiile sunt alimentate de accesul foarte limitat la informații despre conducerea de la Phenian. În lipsa unor explicații verificabile despre sănătatea și programul liderului, perioadele în care acesta nu apare în public lasă loc unor scenarii prezentate online drept certitudini. BBC arată că secretomania regimului contribuie la reapariția acestor zvonuri.
Nu este prima dată când circulă asemenea informații. În 2020, absența lui Kim Jong Un de la evenimente publice a declanșat speculații despre o posibilă intervenție medicală, o stare de comă sau chiar deces. Liderul nord-coreean a reapărut ulterior în public, iar zvonurile despre moartea sa nu s-au confirmat.
Interesul pentru asemenea relatări este amplificat și de întrebările privind succesiunea la conducerea unei țări dominate de familia Kim de trei generații. O eventuală incapacitate a liderului ar ridica probleme importante privind transferul puterii, însă aceste incertitudini nu constituie dovezi pentru scenariile vehiculate pe rețelele sociale.
Ce fotografii a publicat presa de stat nord-coreeană
Fotografiile îl prezintă pe liderul nord-coreean examinând pantofi pentru copii și paltoane pentru femei, însoțit de mai mulți oficiali. Publicarea lor vine în contextul speculațiilor potrivit cărora Kim ar fi suferit o hemoragie cerebrală și ar fi fost transportat în China pentru tratament, relatează The New York Post.
Zvonurile nu au fost susținute de documente medicale, mărturii verificabile sau alte dovezi independente. În același timp, imaginile difuzate de autoritățile nord-coreene nu permit, în lipsa confirmării datei la care au fost realizate, stabilirea unor concluzii certe despre starea actuală a liderului.
Kim Jong Un, fotografiat la o expoziție de îmbrăcăminte și încălțăminte
Agenția oficială nord-coreeană KCNA a anunțat că Kim Jong Un a vizitat luni expoziția. În fotografiile publicate de presa de stat, acesta apare analizând produsele expuse și discutând cu persoanele care îl însoțesc.
Unul dintre cadre îl surprinde privind un pantof roz pentru copii, prezentat de o tânără îmbrăcată într-o rochie roz pal. În altă imagine, liderul de la Phenian gesticulează în timpul unei discuții cu un oficial.
O altă fotografie îl arată întinzând mâna către mâneca unui palton de damă de culoare ruginie, așezat pe un manechin, în timp ce mai mulți consilieri se află în apropiere.
Autoritățile nord-coreene nu au răspuns explicit afirmațiilor despre presupusul deces al lui Kim.
De unde au pornit afirmațiile despre moartea liderului nord-coreean
Speculațiile s-au răspândit după o serie de mesaje publicate duminică pe platforma X de Wanjun Xie, un disident chinez stabilit în Statele Unite și asociat cu Partidul Democrat Chinez.
Acesta a afirmat inițial că liderul nord-coreean ar fi murit și că Beijingul ar fi trimis 9.000 de militari la Phenian, în eventualitatea unei crize de succesiune. Ulterior, Xie a susținut că o echipă de medici de la Spitalul Colegiului Medical Peking Union ar fi fost trimisă în Coreea de Nord pentru a-l trata pe Kim după o presupusă hemoragie cerebrală.
În aceeași relatare, disidentul a afirmat că liderul ar fi intrat în comă, ar fi fost transferat la Beijing și ar fi murit în ciuda intervenției medicilor. Trupul său ar fi fost apoi transportat în secret în Coreea de Nord, potrivit aceleiași surse.
Niciuna dintre aceste afirmații nu a fost însoțită de dovezi care să poată fi verificate independent. Informațiile au circulat însă rapid pe rețelele sociale și au ajuns în presa internațională. Publicația The Sun le-a prezentat drept speculații neconfirmate.
Pe fondul acestor mesaje au apărut și întrebări despre un posibil rol al lui Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean, într-o eventuală preluare a puterii. Nu au fost prezentate dovezi nici în sprijinul acestui scenariu.
Ce informații au fost făcute publice despre sănătatea lui Kim Jong Un
Starea de sănătate a liderului de la Phenian a alimentat în repetate rânduri speculații, în condițiile în care informațiile despre conducerea nord-coreeană sunt strict controlate.
La 30 septembrie, Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud le-a transmis parlamentarilor că Kim Jong Un ar cântări aproximativ 140 de kilograme și ar avea un risc crescut de afecțiuni cardiovasculare, pe fondul obezității severe.
Totuși, serviciul sud-coreean a precizat că nu identificase semne importante de deteriorare a sănătății sale. Printre observațiile invocate s-a numărat faptul că liderul fusese văzut urcând în fugă scările în timpul unei inspecții la un distrugător al marinei.
Presa de stat nord-coreeană anunțase și participarea lui Kim, pe 11 octombrie, la inaugurarea Muzeului Revoluției pentru Apărarea Națională. Acea apariție preceda însă presupusa urgență medicală descrisă în mesajele de pe X, astfel că nu putea clarifica afirmațiile referitoare la evenimente ulterioare.
Un precedent în 2020: anunțul eronat despre decesul lui Kim
Nu este prima dată când presupusa moarte a lui Kim Jong Un provoacă un val de speculații.
În 2020, Ji Seong-ho, un dezertor nord-coreean devenit parlamentar în Coreea de Sud, declara că este „99% sigur” că liderul murise după o intervenție chirurgicală cardiovasculară.
Kim a reapărut ulterior în public, iar Ji și-a cerut scuze pentru informația eronată. Episodul evidențiază dificultatea verificării afirmațiilor despre sănătatea liderului nord-coreean și necesitatea de a separa relatările oficiale, evaluările serviciilor de informații și zvonurile distribuite online.
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