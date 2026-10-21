Teoriile conspirației despre moartea lui Kim Jong Un: de unde au pornit zvonurile și ce se știe, de fapt

Publicat 21 oct. 2026, 08:11 Actualizat 21 oct. 2026, 09:04

Coreea de Nord a difuzat noi fotografii cu Kim Jong Un la o expoziție de îmbrăcăminte și încălțăminte, după ce pe rețelele sociale au circulat afirmații neconfirmate despre moartea liderului de la Phenian. Presa de stat susține că vizita a avut loc luni, însă momentul realizării imaginilor nu a fost verificat independent.

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