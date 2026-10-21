Trenuri de mare viteză între București, Budapesta și Sofia. Parlamentul European cere accelerarea proiectelor

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 oct. 2026, 09:07

România ar urma să fie conectată cu Ungaria și Bulgaria prin linii feroviare pe care trenurile să circule cu cel puțin 250 km/h, în cadrul planului european de extindere a transportului feroviar de mare viteză. Parlamentul European a adoptat marți un raport prin care solicită statelor membre să grăbească pregătirea proiectelor, au declarat, la Strasbourg, eurodeputați români.

Distribuie articolul