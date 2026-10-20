NATO a trimis un avion militar de patrulare la granița cu România, după atacurile cu drone care au scufundat nave comerciale și au îngrozit regiunea
Foto: Profimedia
Un avion militar american Boeing P-8A Poseidon a fost trimis la Varna, pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, unde execută misiuni de supraveghere maritimă după seria de atacuri cu drone asupra navelor comerciale.
Aeronava a ajuns în Bulgaria duminică, 18 octombrie, venind de la baza aeronavală Sigonella din Sicilia, în contextul în care securitatea navigației în apropierea României și Bulgariei a devenit o preocupare majoră pentru aliații NATO, scrie presa bulgară.
Ministerul Apărării de la Sofia a confirmat că avionul american efectuează zboruri de patrulare deasupra Mării Negre, însă nu a precizat cât timp va rămâne aeronava în Bulgaria. Potrivit informațiilor publicate de postul bulgar NOVA pe 20 octombrie, misiunile fac parte din măsurile de supraveghere suplimentară anunțate după atacurile asupra navelor comerciale.
Avionul american a ajuns la Varna de la baza din Sicilia
Aeronava Boeing P-8A Poseidon a aterizat în Bulgaria duminică, 18 octombrie, după ce a fost transferată de la baza aeronavală Sigonella, situată în insula italiană Sicilia. Desfășurarea are loc în condițiile intensificării atacurilor asupra transportului comercial în Marea Neagră și ale solicitărilor Bulgariei pentru sprijin militar suplimentar din partea aliaților.
„Zborurile fac parte din măsurile de supraveghere sporite în zonă anunțate de ministrul apărării, Dimitar Stoianov, după atacurile cu drone asupra navelor comerciale”, au transmis oficialii Ministerului Apărării de la Sofia.
Autoritățile bulgare au confirmat desfășurarea misiunilor, dar nu au comunicat durata exactă a staționării aeronavei pe teritoriul țării. Informațiile publicate de presa bulgară indică faptul că avionul a început să patruleze deasupra Mării Negre după sosirea la Varna.
Boeing P-8A Poseidon, specializat în supraveghere maritimă și detectarea navelor
Boeing P-8A Poseidon este o aeronavă militară dezvoltată pe baza structurii avionului comercial Boeing 737-800. Aparatul este conceput pentru patrulare maritimă, detectarea navelor de suprafață și misiuni de luptă antisubmarin.
Avionul utilizează sisteme radar și senzori avansați pentru a identifica și urmări obiective maritime, oferind informații despre activitatea desfășurată pe mare. Aceste capacități îl fac potrivit pentru misiuni de supraveghere într-o zonă în care atacurile cu drone au sporit riscurile pentru navele comerciale.
Potrivit informațiilor privind zborurile publicate de presa bulgară, aeronava americană a executat misiuni în fiecare zi în largul coastelor Bulgariei, la est de Varna. Datele de monitorizare citate de publicațiile locale indică altitudini de zbor de cel mult aproximativ 2.800 de metri, caracteristice profilului misiunilor urmărite în această zonă.
Bulgaria a cerut avioane de luptă și sisteme antidronă de la NATO
Sosirea aeronavei americane are loc după ce Bulgaria a solicitat oficial sprijinul NATO pentru consolidarea apărării, în urma atacurilor repetate asupra navelor comerciale din Marea Neagră.
Pe 16 octombrie, agenția Reuters a relatat că Sofia a cerut Alianței Nord-Atlantice să desfășoare avioane de luptă și sisteme antidronă suplimentare. Ministrul bulgar al apărării, Dimitar Stoianov, a declarat că autoritățile au transmis solicitarea secretarului general al NATO și comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa, urmând să primească un răspuns.
„Am trimis scrisori și o solicitare secretarului general al NATO și comandantului suprem al Forțelor Aliate, cerându-le să ne consolideze capacitățile, ceea ce înseamnă și desfășurarea unor forțe suplimentare pe teritoriul nostru. Așteptăm decizia lor”, a declarat ministrul, potrivit Reuters.
Solicitarea Bulgariei a venit după ce două nave au fost lovite de drone și au luat foc în largul coastelor României, iar o altă navă comercială s-a scufundat în apropierea litoralului bulgăresc. Sofia a anunțat, de asemenea, că intenționează să se alăture până la sfârșitul lunii octombrie inițiativei NATO de combatere a dronelor.
Șapte nave comerciale, lovite în atacurile din octombrie
Atacurile asupra navelor comerciale au afectat atât apele din apropierea României, cât și zona maritimă din largul Bulgariei. Potrivit unei relatări Associated Press publicate pe 16 octombrie, cel puțin șapte nave de marfă au fost vizate de atacuri cu drone în cursul lunii octombrie.
Bilanțul prezentat atunci de agenția americană indica doi morți și cel puțin 25 de persoane dispărute. Incidentele au afectat nave aflate în zonele economice exclusive ale României și Bulgariei, ambele membre NATO, și au ridicat temeri privind extinderea riscurilor generate de războiul dintre Rusia și Ucraina asupra transportului maritim din regiune.
Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc pe 13 octombrie, când două nave comerciale au fost lovite în largul Bulgariei. Nava de marfă Dignity, sub pavilionul Guineei-Bissau, s-a scufundat după ce a fost lovită, iar cinci marinari au fost salvați. Operațiunile de căutare au continuat pentru ceilalți 11 membri ai echipajului. O altă navă, Chelsea 3, operată de Ucraina și navigând sub pavilion maltez, a fost, de asemenea, lovită, însă toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați, cinci dintre ei primind îngrijiri pentru răni ușoare, potrivit Associated Press.
Pe 15 octombrie, un incendiu izbucnit la bordul petrolierului Wine Trader, care naviga sub pavilionul statului San Marino, în apropierea coastelor României, a declanșat o nouă operațiune de căutare și salvare. Autoritățile române au investigat posibilitatea ca incidentul să fi fost provocat de un atac cu dronă.
Rusia, suspectată de atacuri, dar fără o atribuire definitivă pentru toate incidentele
Autoritățile bulgare au indicat Rusia drept principal suspect în contextul atacurilor asupra navelor comerciale, însă au evitat să prezinte o acuzație definitivă pentru toate incidentele în lipsa unor dovezi concludente.
După scufundarea navei Dignity, Sofia l-a convocat pe ambasadorul rus, iar atacurile au amplificat preocupările privind securitatea maritimă pe flancul sud-estic al NATO. Associated Press a relatat că mai mulți oficiali și analiști occidentali suspectează implicarea Rusiei, dar că nu există dovezi concludente care să stabilească responsabilitatea pentru toate atacurile.
Într-o analiză publicată pe 18 octombrie, The Guardian a descris intensificarea atacurilor asupra navelor comerciale drept o extindere a riscurilor războiului ruso-ucrainean către statele membre NATO de la Marea Neagră. Publicația a evidențiat și consecințele asupra transportului maritim, inclusiv reducerea traficului unor nave și creșterea costurilor de asigurare.
Desfășurarea avionului american la Varna se înscrie astfel în eforturile de intensificare a supravegherii maritime, în timp ce Bulgaria solicită capabilități defensive suplimentare, iar România și ceilalți aliați urmăresc evoluția amenințărilor din Marea Neagră.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News