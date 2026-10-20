NATO a trimis un avion militar de patrulare la granița cu România, după atacurile cu drone care au scufundat nave comerciale și au îngrozit regiunea

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 20 oct. 2026, 17:30

Un avion militar american Boeing P-8A Poseidon a fost trimis la Varna, pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, unde execută misiuni de supraveghere maritimă după seria de atacuri cu drone asupra navelor comerciale.

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