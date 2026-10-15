Nume noi din anturajul lui Călin Georgescu, audiate la DIICOT. Cine s-ar fi oferit să acopere prejudiciul de 1,1 milioane de euro

Publicat 15 oct. 2026, 11:16 Sursă Realitate Plus

Noi audieri în dosarul lui Călin Georgescu. Soția lui Ionel Rusen, aflat în arest preventiv alături de Călin Georgescu și Vasile Croitoru a ajuns la DIICOT în fața anchetatorilor. Croitoru ar fi încercat să îl determine pe Răzvan Leu să nu depună plângere și s-ar fi oferit să acopere prejudiciul de 1,1 milioane de euro. În dosar, procurorii investighează presupusa înșelăciune în care Georgescu și Rusen sunt acuzați de implicare.

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