Nume noi din anturajul lui Călin Georgescu, audiate la DIICOT. Cine s-ar fi oferit să acopere prejudiciul de 1,1 milioane de euro

Noi audieri în dosarul lui Călin Georgescu. Soția lui Ionel Rusen, aflat în arest preventiv alături de Călin Georgescu și Vasile Croitoru a ajuns la DIICOT în fața anchetatorilor. Croitoru ar fi încercat să îl determine pe Răzvan Leu să nu depună plângere și s-ar fi oferit să acopere prejudiciul de 1,1 milioane de euro. În dosar, procurorii investighează presupusa înșelăciune în care Georgescu și Rusen sunt acuzați de implicare.
Soția lui Ionel Rusen a părăsit sediul DIICOT după circa o oră de audieri, potrivit jurnalistei Realitatea Plus, Cristina Petra, care a transmis momentul în direct de la sediul instituției.
Soția acestuia nu a vrut să dea declarații în fața jurnaliștilor și este posibil ca nici în fața anchetatorilor să nu fi făcut declarații, deoarece, potrivit Codului de procedură penală, partenerul de viață al unui inculpat poate refuza să dea declarații care l-ar putea incrimina.
La audieri a ajuns și Vasile Croitoru, despre care procurorii spun că ar fi fost cel care l-ar fi convins pe Răzvan Leu sau ar fi încercat să-l convingă să nu depună plângere împotriva lui Călin Georgescu. Tot Croitoru s-ar fi oferit să acopere prejudiciul de 1,1 milioane de euro pe care Leu încerca să îl recupereze de la fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024.
Audierile în dosarul de înșelăciune și constituire a unui grup infracțional organizat vor continua și în zilele următoare. De asemenea, tot în perioada următoare, Călin Georgescu va afla dacă va fi plasat în arest la domiciliu, după ce Tribunalul București a admis această cerere. Decizia nu este însă definitivă, urmând să fie contestată de procurorii DIICOT.