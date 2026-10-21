Emisarul lui Trump a ajuns la Sankt Petersburg pentru discuții cu Putin despre războiul din Ucraina

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 oct. 2026, 10:20

Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a ajuns miercuri la Sankt Petersburg, unde are programată o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin. Discuțiile vizează eforturile de soluționare a războiului din Ucraina, potrivit a două surse implicate în organizarea vizitei.

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