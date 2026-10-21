Emisarul lui Trump a ajuns la Sankt Petersburg pentru discuții cu Putin despre războiul din Ucraina

Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a ajuns miercuri la Sankt Petersburg, unde are programată o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin. Discuțiile vizează eforturile de soluționare a războiului din Ucraina, potrivit a două surse implicate în organizarea vizitei.
Vizita în Rusia are loc la o zi după întrevederea lui Witkoff cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, desfășurată la Oslo. Emisarul american urmează să prezinte părții ruse ideile discutate cu liderul de la Kiev., conform Reuters.
Marco Rubio: Întâlnirea cu Zelenski a fost pozitivă
Secretarul de stat american Marco Rubio a apreciat drept pozitivă întrevederea dintre Steve Witkoff și Volodimir Zelenski. Aflat într-o vizită în India, șeful diplomației americane le-a declarat jurnaliștilor, la Mumbai, că discuțiile nu au adus elemente surprinzătoare.
„Acum, având la dispoziţie aceste idei, el va putea să se deplaseze la Sankt Petersburg şi să le prezinte părţii ruse; să vedem dacă vom reuşi să înregistrăm vreun progres”, a spus Rubio.
Discuții la Sankt Petersburg privind războiul din Ucraina
Întâlnirea cu Vladimir Putin este programată în orașul natal al președintelui rus, Sankt Petersburg, fosta capitală imperială și al doilea oraș ca mărime al Rusiei.
Întrevederea continuă astfel contactele emisarului american cu cele două părți. Declarațiile lui Rubio indică faptul că discuțiile din Rusia vor urmări dacă ideile abordate la Oslo pot permite progrese în demersurile de soluționare a conflictului.