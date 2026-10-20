A vrut să fie cea mai bronzată dintre prietenele ei, dar a murit la 30 de ani. Povestea tinerei care a mers la solar de la 15 ani

O tânără din Marea Britanie a murit la numai 30 de ani, după o luptă dureroasă cu melanomul, una dintre cele mai agresive forme de cancer de piele. Chelsea Tantum a început să meargă la solar încă de la vârsta de 15 ani, dorindu-și să aibă un bronz mai intens decât al prietenelor sale. La 28 de ani, a primit diagnosticul care i-a schimbat radical viața, iar experiența sa a devenit un argument pentru înăsprirea regulilor privind accesul la saloanele de bronzat.
Tânăra a aflat că suferă de cancer după ce a observat o aluniță pe picior, care își modificase aspectul și continua să crească. Investigațiile medicale au scos la iveală o situație gravă: melanomul se răspândise deja la plămâni, creier și oase.
Deși a urmat tratamente care au dat rezultate la început, boala a revenit ulterior, arată The Sun. Chelsea Tantum a murit pe 30 septembrie, lăsând în urmă o poveste care atrage atenția asupra riscurilor asociate expunerii la radiațiile ultraviolete artificiale.
Chelsea Tantum a mers la solar încă din adolescență
Dorința de a avea un bronz cât mai pronunțat a determinat-o pe Chelsea să folosească solarul încă de la 15 ani. Obiceiul a continuat ani la rând, până spre finalul anului 2024, când avea 28 de ani și a primit diagnosticul de melanom.
Pentru tânără, bronzul devenise o preocupare încă din perioada adolescenței. Își dorea să fie cea mai bronzată dintre prietenele sale, fără să anticipeze consecințele pe care expunerea repetată la radiațiile ultraviolete le-ar putea avea asupra sănătății.
Semnalul de alarmă a fost apariția unei alunițe pe picior, care a început să crească. Modificarea a determinat-o să solicite ajutor medical, iar rezultatele investigațiilor au arătat că boala ajunsese într-un stadiu avansat.
În momentul diagnosticării, cancerul se răspândise deja în mai multe zone ale corpului, ceea ce făcea tratamentul mult mai dificil.
Cancerul s-a răspândit la plămâni, creier și oase
Diagnosticul primit la 28 de ani a reprezentat începutul unei perioade extrem de dificile pentru Chelsea Tantum. Medicii au descoperit că melanomul nu mai era limitat la nivelul pielii, ci formase metastaze în organe și țesuturi îndepărtate.
Tânăra a început tratamentul, iar primele rezultate au oferit speranță. Evoluția favorabilă nu a fost însă definitivă: la începutul anului 2026, cancerul a revenit.
În ciuda luptei cu boala, Chelsea a ales să vorbească public despre experiența sa și despre regretul legat de folosirea solarului.
Ea a precizat că nu poate afirma cu certitudine că acesta a fost motivul pentru care a dezvoltat cancer, dar a transmis un avertisment celor care consideră bronzul artificial lipsit de riscuri.
„Nu pot spune că acesta a fost cu siguranță motivul pentru care am făcut cancer, dar, dacă aș putea da timpul înapoi, nu aș mai merge niciodată, absolut niciodată, la solar”, mărturisea tânăra, potrivit relatărilor publicate de presa britanică.
Prietenele continuau să folosească solarul, în ciuda avertismentelor sale
Unul dintre lucrurile care au afectat-o cel mai mult pe Chelsea a fost faptul că unele dintre prietenele sale au continuat să meargă la solar, deși știau prin ce trecea.
Tânăra a vorbit deschis despre frustrarea și tristețea provocate de această situație, sperând că propria experiență le va determina pe cele din jur să privească mai serios riscurile bronzului artificial.
„Unele dintre prietenele mele încă folosesc solarul, chiar și după tot ceea ce trec eu. Este extrem de frustrant și dureros”, declara aceasta la începutul anului 2026.
Mesajul său a fost unul de avertizare, mai ales pentru persoanele tinere, care pot considera că expunerea repetată la solar este o metodă simplă de a obține un aspect bronzat, fără consecințe pe termen lung.
Moartea tinerei a readus în discuție restricțiile privind saloanele de bronzat
Înainte de moartea sa, Chelsea Tantum a susținut înăsprirea legislației din Marea Britanie privind accesul la solar. Printre măsurile luate în considerare se numără introducerea unor controale mai stricte pentru verificarea vârstei clienților și interzicerea accesului persoanelor sub 18 ani.
Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, propunerile includ verificarea vârstei pe baza unui act de identitate și posibilitatea introducerii unor reguli prin care folosirea echipamentelor să se desfășoare numai sub supravegherea personalului.
Aceste inițiative urmăresc să reducă expunerea tinerilor la radiațiile ultraviolete artificiale și să limiteze riscurile asociate utilizării solarelor.
Povestea lui Chelsea a devenit astfel mai mult decât o mărturie despre o luptă individuală cu boala. Tânăra și-a dorit ca experiența sa să contribuie la prevenirea unor tragedii similare.
Ce trebuie să știi despre riscurile bronzului artificial
Radiațiile ultraviolete provenite de la aparatele de bronzat pot deteriora ADN-ul celulelor pielii și cresc riscul de cancer cutanat, inclusiv de melanom. Utilizarea solarului la vârste tinere este deosebit de îngrijorătoare, deoarece expunerea cumulativă la radiații poate contribui la apariția unor probleme grave de sănătate.
O aluniță care își schimbă dimensiunea, forma sau culoarea, o leziune care sângerează ori o pată nouă care evoluează trebuie evaluată de un medic dermatolog. Depistarea precoce a melanomului poate îmbunătăți semnificativ șansele de tratament.
Moartea lui Chelsea Tantum, la numai 30 de ani, reprezintă un avertisment dureros cu privire la riscurile bronzului artificial.