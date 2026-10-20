A vrut să fie cea mai bronzată dintre prietenele ei, dar a murit la 30 de ani. Povestea tinerei care a mers la solar de la 15 ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 oct. 2026, 19:07

O tânără din Marea Britanie a murit la numai 30 de ani, după o luptă dureroasă cu melanomul, una dintre cele mai agresive forme de cancer de piele. Chelsea Tantum a început să meargă la solar încă de la vârsta de 15 ani, dorindu-și să aibă un bronz mai intens decât al prietenelor sale. La 28 de ani, a primit diagnosticul care i-a schimbat radical viața, iar experiența sa a devenit un argument pentru înăsprirea regulilor privind accesul la saloanele de bronzat.

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