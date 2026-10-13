Senatul a votat extinderea concediului plătit pentru însoțirea bolnavilor de cancer la investigații medicale. Ce prevede proiectul

Românii care au în familie persoane diagnosticate cu cancer ar putea beneficia de concediu și indemnizație inclusiv pentru a le însoți la investigații medicale, nu doar la tratamente sau intervenții chirurgicale. Senatul a adoptat un proiect de lege care urmărește să ofere mai mult sprijin pacienților oncologici și celor apropiați. Inițiativa a primit susținerea a 106 dintre cei 107 senatori prezenți la vot și urmează să ajungă la Camera Deputaților, care va lua decizia finală.
Concediu și indemnizație pentru cei care însoțesc bolnavii de cancer la investigații
Proiectul a fost inițiat de deputații USR Ciprian Rigman, Adrian Wiener și Ovidiu Paraschivescu și propune modificarea legislației privind concediul și indemnizația pentru îngrijirea bolnavilor de cancer. În prezent, aceste drepturi sunt acordate persoanelor care însoțesc pacienți oncologici adulți la intervenții chirurgicale și tratamente, însă nu acoperă în mod expres și investigațiile medicale.
Noua propunere ar permite ca un membru al familiei sau o altă persoană apropiată să beneficieze de concediu și indemnizație atunci când însoțește un pacient la analize, consultații și alte investigații necesare stabilirii sau monitorizării bolii. Pentru acordarea acestor drepturi ar fi necesare solicitarea pacientului și recomandarea medicului curant.
Inițiatorii consideră că actualele prevederi îi dezavantajează pe cei care trebuie să lipsească de la serviciu pentru a-și ajuta părinții, soții sau alte persoane apropiate. Aceștia susțin că sprijinirea unui bolnav de cancer nu ar trebui să însemne automat pierderi financiare pentru familie.
„Oamenii au nevoie de o mână caldă pe holul spitalului, nu de uşi închise şi acte absurde. Să poţi să-ţi însoţeşti mama, tatăl sau soţul la un control medical fără să pierzi bani din salariu este un lucru normal. Nu putem aştepta ani de zile până când se vor construi noi spitale; pacienţii oncologici au nevoie de sprijin acum. Mulţumim celor 106 senatori din 107 care au înţeles această urgenţă şi au votat pentru susţinerea proiectului nostru”, a declarat deputatul USR Ovidiu Paraschivescu.
Sprijin pentru familiile pacienților oncologici. De ce este necesară schimbarea legii
Persoanele diagnosticate cu cancer trebuie să treacă prin numeroase consultații și investigații, uneori înainte de începerea tratamentului, alteori pe parcursul acestuia. Analizele de laborator, investigațiile imagistice și controalele repetate sunt necesare pentru ca medicii să poată urmări evoluția bolii și să decidă dacă tratamentul trebuie modificat.
Pentru pacienți și familiile lor, aceste etape pot însemna drumuri lungi până la spital, ore de așteptare și numeroase documente medicale. În multe situații, prezența unei persoane apropiate este importantă atât pentru sprijinul emoțional, cât și pentru ajutorul oferit în timpul deplasărilor și consultațiilor.
Deputatul USR Ciprian Rigman susține că schimbarea legislației ar reprezenta un ajutor concret pentru aceste familii. El a apreciat și faptul că propunerea legislativă a fost adoptată fără niciun vot împotrivă.
„Ceea ce pentru un om sănătos poate să nu pară mare lucru pentru un pacient oncologic şi familia sa este un ajutor concret şi binevenit, într-o perioadă dificilă, când orice mână întinsă face o mare diferenţă în bine. Le mulţumesc tuturor colegilor senatori, care au demonstrat, prin adoptarea fără niciun vot împotrivă a acestei propuneri legislative, că ajutorarea pacienţilor oncologici nu are culoare politică, aşa cum e şi firesc”, a declarat Ciprian Rigman.
Adrian Wiener: „Nimeni nu ar trebui să fie singur”
Deputatul USR Adrian Wiener, de profesie medic, a atras atenția asupra dificultăților întâmpinate de persoanele diagnosticate cu cancer în sistemul medical românesc. Potrivit acestuia, pacienții se confruntă nu doar cu boala, ci și cu numeroase proceduri administrative, programări și perioade de așteptare.
Wiener consideră că posibilitatea de a avea alături o persoană apropiată, fără ca aceasta să fie nevoită să suporte pierderi financiare, ar ajuta pacienții să treacă mai ușor prin etapele diagnosticului și tratamentului.
„Diagnosticul de cancer e o traumă. Încă sună a condamnare în România. Peste toate un sistem de sănătate ca un hăţiş; greu de navigat, cu liste de aşteptare, programări şi bilete de trimitere; investigaţii şi documente medicale. Nimeni nu ar trebui să fie singur. Legea pe care am iniţiat-o alături de colegii mei va uşura navigarea şi va oferi un minim de suport pacienţilor. E vorba de respect şi decenţă”, a afirmat Adrian Wiener.
Când ar putea intra în vigoare noile drepturi pentru aparținătorii bolnavilor de cancer
Deocamdată, măsura nu se aplică. Proiectul a fost adoptat de Senat, dar trebuie să treacă și de Camera Deputaților, care este forul decizional. Pentru a intra în vigoare, legea trebuie ulterior promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Dacă va fi adoptată în forma propusă, modificarea Ordonanței de Urgență nr. 158/2005 va permite acordarea concediului și indemnizației și pentru însoțirea pacienților oncologici adulți la investigații medicale.