Senatul a votat extinderea concediului plătit pentru însoțirea bolnavilor de cancer la investigații medicale. Ce prevede proiectul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 oct. 2026, 14:12

Românii care au în familie persoane diagnosticate cu cancer ar putea beneficia de concediu și indemnizație inclusiv pentru a le însoți la investigații medicale, nu doar la tratamente sau intervenții chirurgicale. Senatul a adoptat un proiect de lege care urmărește să ofere mai mult sprijin pacienților oncologici și celor apropiați. Inițiativa a primit susținerea a 106 dintre cei 107 senatori prezenți la vot și urmează să ajungă la Camera Deputaților, care va lua decizia finală.

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