Alexandru Rogobete propune reguli mai stricte pentru medicii care lucrează simultan în spitalele publice și în sistemul privat. Activitatea din privat ar putea fi restricționată temporar în anumite condiții.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea să introducă reguli mai clare pentru medicii care își desfășoară activitatea atât în spitalele de stat, cât și în mediul privat. Oficialul propune analizarea unui mecanism prin care unitățile medicale publice să poată restricționa temporar activitatea privată a unor doctori, dacă sunt îndeplinite anumite condiții obiective.
Ideea a fost prezentată duminică, într-o postare pe Facebook, după ce ministrul a analizat sistemul de reglementare a activității medicale suplimentare din Germania.
Modelul german, luat în calcul pentru spitalele din România
Alexandru Rogobete a explicat că, în unele spitale din Germania, medicii trebuie să declare activitățile profesionale desfășurate în afara unității în care sunt angajați. În anumite cazuri, pentru a putea lucra suplimentar în mediul privat sau în propriul cabinet, aceștia au nevoie de aprobarea scrisă a angajatorului.
„Am citit despre modul în care este reglementată activitatea medicală suplimentară în Germania și cred că există câteva principii care merită analizate și în România. În anumite spitale germane, activitatea profesională suplimentară (în mediul privat/cabinetul propriu privat) trebuie declarată și poate necesita aprobarea scrisă a angajatorului”, a transmis ministrul.
Pornind de la acest exemplu, Rogobete consideră că România ar putea adopta un sistem adaptat propriului cadru legislativ, care să permită spitalelor publice să intervină temporar atunci când activitatea medicilor în mediul privat afectează funcționarea serviciilor medicale de stat.
În ce situații ar putea spitalele publice să limiteze activitatea privată
Propunerea ministrului vizează mai multe situații în care spitalele se confruntă cu dificultăți în asigurarea serviciilor medicale. Printre criteriile luate în calcul se numără deficitul major de personal, imposibilitatea organizării liniilor de gardă, numărul foarte mare de pacienți și listele de așteptare care întârzie accesul bolnavilor la tratament.
„Cred că putem discuta despre un mecanism adaptat legislației românești, prin care spitalul public să poată limita temporar activitatea privată a unui medic atunci când există motive obiective: deficit major de personal, imposibilitatea asigurării liniilor de gardă, adresabilitate foarte mare, liste de așteptare care afectează accesul pacienților la tratament”, a declarat Alexandru Rogobete.
Ministrul a ținut să precizeze că nu propune eliminarea posibilității medicilor de a lucra în sistemul privat. De asemenea, inițiativa nu ar urmări restricționarea activității spitalelor private care își desfășoară activitatea în condiții legale și respectă regulile.
Medicii care pleacă de la stat pentru a lucra în propriile cabinete
Alexandru Rogobete a explicat că discuția pornește de la situații în care activitatea desfășurată în mediul privat ar putea afecta serviciile oferite pacienților în spitalele publice. Ministrul a dat ca exemple cazurile în care un medic pleacă din spital în timpul programului pentru a ajunge la propriul cabinet sau direcționează pacienți din sistemul public către servicii private.
„Discutăm despre acele situații pe care le cunoaștem cu toții: medicul care pleacă la ora 10:00 din spitalul public pentru a-și continua activitatea în propriul cabinet, pacientul care este direcționat din sistemul public către cabinetul privat sau situațiile în care activitatea din privat ajunge să afecteze serviciul public. Nu vreau să generalizez. Sunt foarte mulți medici care își fac meseria cu responsabilitate în ambele sisteme”, susține ministrul.
La finalul mesajului său, Rogobete a solicitat atât pacienților, cât și medicilor să își exprime punctele de vedere cu privire la regulile propuse.