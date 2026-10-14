Primul mesaj al Papei Leon al XIV-lea, după ce a fost diagnosticat cu cancer: ”Vă rog să vă rugați pentru mine”

Papa Leon al XIV-lea se recuperează după operația în urma căreia medicii au confirmat că suferă de cancer pulmonar. Suveranul Pontif, în vârstă de 71 de ani, a început să meargă prin salon și a revenit la alimentația sa obișnuită, potrivit CNN.
Papa Leon: ”Vă rog să vă rugați pentru mine, așa cum mă rog și eu pentru voi”
”După cum știți, nu am putut fi printre voi în aceste zile. Vă mulțumesc călduros pentru rugăciunile voastre și pentru munca pe care ați depus-o împreună.
Împărtășirea experiențelor voastre și ascultarea atentă sunt într-adevăr un dar pentru întreaga Biserică.
Vă rog să vă rugați pentru mine, așa cum mă rog și eu pentru voi”, a scris Papa Leon într- o declarație adresată catolicilor care participă la un simpozion pentru a 10-a aniversare a Amoris laetitia, un document scris de predecesorul său, Papa Francisc, despre munca Bisericii cu cuplurile și familiile.
Intervenția chirurgicală a fost efectuată marți, la Spitalul Gemelli din Roma. Medicii au extirpat lobul inferior al plămânului drept, iar operația, care a durat aproximativ 90 de minute, s-a încheiat fără complicații.
Diagnosticul confirmat este de adenocarcinom pulmonar, una dintre cele mai frecvente forme de cancer pulmonar. Vaticanul nu a prezentat încă toate rezultatele medicale necesare pentru a stabili dacă boala s-a răspândit și dacă Suveranul Pontif va avea nevoie de tratamente suplimentare.
Ce este adenocarcinomul pulmonar, boala de care suferă Papa Leon
Adenocarcinomul pulmonar este un tip de cancer care apare în celulele glandulare ale plămânilor, implicate în producerea mucusului. Boala se dezvoltă atunci când aceste celule încep să se înmulțească necontrolat și formează o tumoră. În timp, tumora poate crește și poate afecta țesuturile din apropiere. În anumite situații, celulele canceroase se pot răspândi și în alte părți ale organismului.
Adenocarcinomul face parte din categoria cancerelor pulmonare fără celule mici, cunoscute și sub denumirea de NSCLC. Această categorie reprezintă majoritatea cazurilor de cancer pulmonar, iar adenocarcinomul este cel mai frecvent subtip. Potrivit American Cancer Society, boala poate afecta atât persoanele care fumează sau au fumat, cât și persoanele care nu au consumat niciodată tutun. Mai mult, adenocarcinomul este cea mai întâlnită formă de cancer pulmonar în rândul nefumătorilor.
O particularitate a bolii este că, în stadiile timpurii, poate să nu provoace simptome evidente. Din acest motiv, unele tumori sunt descoperite întâmplător, în timpul investigațiilor efectuate pentru alte probleme de sănătate. În cazul Papei Leon, formațiunea a fost identificată la un control medical recent. Totuși, faptul că nodulul era mic și localizat nu este suficient pentru a stabili dacă boala a fost vindecată prin operație.