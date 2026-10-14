Primul mesaj al Papei Leon al XIV-lea, după ce a fost diagnosticat cu cancer: ”Vă rog să vă rugați pentru mine”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 14 oct. 2026, 21:40

Papa Leon al XIV-lea se recuperează după operația în urma căreia medicii au confirmat că suferă de cancer pulmonar. Suveranul Pontif, în vârstă de 71 de ani, a început să meargă prin salon și a revenit la alimentația sa obișnuită, potrivit CNN.

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