Suplimentele pentru longevitate, promisiuni fără dovezi solide? Ce trebuie să verifici înainte de administrare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 oct. 2026, 17:54

Suplimentele pentru longevitate sunt promovate ca soluții pentru încetinirea îmbătrânirii, menținerea energiei și protejarea sănătății pe termen lung. Totuși, cercetările nu au demonstrat că un anumit supliment prelungește durata vieții oamenilor. Unele substanțe pot avea beneficii în situații specifice, însă eficiența lor depinde de nevoile individuale, de starea de sănătate și de modul de administrare.

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