Publicat 27 nov. 2026, 18:36 Sursă Realitatea PLUS

Gabriela Amza, jurnalistă la Realitatea PLUS, se numără printre concurenții care luptă pentru un loc în etapa LIVE a emisiunii „Vocea României”. După ce a întors toate cele patru scaune la audițiile pe nevăzute și a trecut cu succes de etapele confruntărilor și knockout-urilor, Gabriela are nevoie de votul publicului pentru a ajunge în primul LIVE al sezonului. Votul este gratuit și poate fi exprimat online până sâmbătă, la miezul nopții.

Distribuie articolul