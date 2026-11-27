Gabriela Amza, jurnalistă la Realitatea PLUS, se numără printre concurenții care luptă pentru un loc în etapa LIVE a emisiunii „Vocea României”. După ce a întors toate cele patru scaune la audițiile pe nevăzute și a trecut cu succes de etapele confruntărilor și knockout-urilor, Gabriela are nevoie de votul publicului pentru a ajunge în primul LIVE al sezonului. Votul este gratuit și poate fi exprimat online până sâmbătă, la miezul nopții.
Gabriela Amza, în etapa Knockout-urilor LIVE
Tânără, talentată și cu o voce puternică, Gabriela Amza a impresionat toți cei patru antrenori la audițiile pe nevăzute de la „Vocea României”. Deși a avut de ales între toate cele patru echipe, aceasta a decis să meargă mai departe alături de Theo Rose și Horia Brenciu. Drumul spre marele trofeu nu este însă deloc ușor.
În etapa confruntărilor, Gabriela a urcat pe scenă alături de Titus Pop. Cei doi au făcut spectacol pe o piesă a trupei Måneskin, iar prestația lor i-a ridicat pe antrenori în picioare.
La finalul momentului, Gabriela a fost aleasă să continue competiția, obținând astfel un loc în etapa Knockout-urilor LIVE.
Gabriela are nevoie de votul publicului
Urmează o nouă etapă, iar emoțiile sunt tot mai mari. Vineri, de la ora 20:30, începe o nouă ediție a competiției, în care publicul poate influența cine va ajunge în primul LIVE al sezonului.
Haideți să o susținem pe colega noastră, GABRIELA AMZA!
Votul este gratuit și se poate acorda online, pe platforma voteazavocea.protv.ro. Liniile de votare sunt deschise până sâmbătă, la miezul nopții.
Pentru a o susține, trebuie să o selectați pe Gabriela Amza din echipa Theo Rose și Horia Brenciu, să introduceți adresa de e-mail și să confirmați votul prin mesajul primit.
Atenție! Fără confirmarea din e-mail, votul nu este înregistrat!
Gabriela are nevoie de susținerea noastră pentru a ajunge în primul LIVE al sezonului!