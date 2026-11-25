Publicat 25 nov. 2026, 15:10 Actualizat 25 nov. 2026, 11:56

Sfântul Andrei este sărbătorit în fiecare an pe 30 noiembrie și este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Cunoscut drept Ocrotitorul României și „cel Întâi chemat” dintre apostoli, Sfântul Andrei este cinstit atât prin slujbe religioase, cât și prin numeroase tradiții populare păstrate de-a lungul timpului. Noaptea de 29 spre 30 noiembrie este cunoscută în folclor drept Noaptea Strigoilor, iar în jurul ei s-au format credințe despre spirite, protecția gospodăriei, usturoi și aflarea ursitului.

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