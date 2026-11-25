Ajunul Sfântului Andrei 2026. Tradiții, obiceiuri și ce nu e bine să faci în Noaptea Strigoilor
Sfântul Andrei, Ocrotitorul României
Sfântul Andrei este sărbătorit în fiecare an pe 30 noiembrie și este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Cunoscut drept Ocrotitorul României și „cel Întâi chemat” dintre apostoli, Sfântul Andrei este cinstit atât prin slujbe religioase, cât și prin numeroase tradiții populare păstrate de-a lungul timpului. Noaptea de 29 spre 30 noiembrie este cunoscută în folclor drept Noaptea Strigoilor, iar în jurul ei s-au format credințe despre spirite, protecția gospodăriei, usturoi și aflarea ursitului.
Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox și cade în Postul Crăciunului. În 2026, Sfântul Andrei este prăznuit luni, 30 noiembrie, cu o zi înainte de Ziua Națională a României.
Ce sărbătorim
Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe 30 noiembrie pe Sfântul Apostol Andrei, fratele Sfântului Apostol Petru. Potrivit relatărilor biblice, Andrei a fost mai întâi ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. După ce l-a întâlnit pe Iisus Hristos, a devenit unul dintre primii Săi ucenici și i-a vorbit fratelui său despre întâlnirea cu Mesia, aducându-l și pe acesta la Hristos.
De aici vine și numele de „cel Întâi chemat”, pentru că Sfântul Andrei este considerat primul apostol chemat să-L urmeze pe Mântuitor.
În tradiția Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Andrei este considerat apostolul care a propovăduit creștinismul în ținuturile Dobrogei de astăzi, numite în Antichitate Scythia Minor. Din acest motiv, este cinstit drept Ocrotitorul României. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a proclamat oficial ocrotitor al țării în 1997.
Potrivit tradiției creștine, apostolul a murit ca martir la Patras, în Grecia, fiind răstignit pe o cruce în formă de X, cunoscută și ca „Crucea Sfântului Andrei”.
Ziua de 30 noiembrie este o sărbătoare importantă pentru credincioși. În biserici se oficiază slujbe în cinstea apostolului, iar cei care îi poartă numele își sărbătoresc onomastica. Fiind în Postul Crăciunului, ziua are dezlegare la pește.
Tradiții și obiceiuri
În cultura populară românească, sărbătoarea Sfântului Andrei este legată de trecerea spre iarnă și de o serie de obiceiuri despre care se credea că aduc protecție, noroc și belșug. Multe dintre ele sunt datini vechi, transmise din generație în generație, și diferă de la o regiune la alta.
Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este păzitul usturoiului. În ajunul sărbătorii, în noaptea de 29 spre 30 noiembrie, oamenii puneau usturoi la uși, ferestre și la intrările în gospodărie. În unele sate, fetele și băieții se adunau într-o casă, unde usturoiul era așezat pe masă și păzit pe parcursul nopții. La final, acesta era împărțit și păstrat în gospodării, fiind considerat un simbol al protecției împotriva spiritelor rele.
Usturoiul apare frecvent în credințele populare legate de Sfântul Andrei. Oamenii ungeau cu el pragurile și tocurile ferestrelor, iar în unele zone îl foloseau și pentru protejarea animalelor din gospodărie.
Un alt obicei este punerea grâului la încolțit. În seara de 30 noiembrie, fiecare membru al familiei poate pune câteva boabe de grâu într-un vas cu pământ sau pe un strat de vată umedă. Până la Anul Nou, grâul încolțește, iar după tradiția populară, felul în care crește ar indica dacă anul următor va fi unul roditor și prosper. Grâul verde și bogat este asociat cu belșugul și sănătatea.
În unele regiuni se păstrează și obiceiul ramurilor de pomi fructiferi puse în apă. Acestea sunt așezate într-un vas în ajunul sărbătorii și ținute în casă până la Crăciun. Dacă înmuguresc sau înfloresc, tradiția spune că anul următor va fi unul bun.
Sfântul Andrei este asociat în folclor și cu aflarea ursitului. Fetele nemăritate apelau la diferite practici populare pentru a-și visa viitorul soț. Unele puneau busuioc sub pernă, altele recurgeau la ritualuri cu apă, grâu sau obiecte simbolice. Aceste obiceiuri țin de credințele populare și nu fac parte din rânduiala religioasă a Bisericii.
Noaptea Strigoilor
Noaptea de 29 spre 30 noiembrie este cunoscută în tradiția populară drept Noaptea Strigoilor. Potrivit credințelor vechi, în această noapte spiritele celor morți și strigoii ar ieși din morminte și s-ar întâlni la răspântii, hotare sau în locuri considerate necurate.
În unele povești populare, strigoii se luptau între ei până la răsăritul soarelui, moment în care erau nevoiți să se întoarcă în lumea lor. Oamenii credeau că se pot apăra ungând cu usturoi ușile, ferestrele și hornurile. În anumite zone, gospodarii aveau grijă să închidă bine grajdurile și să protejeze animalele.
Animalelor li se amesteca în hrană câte un fir de busuioc sau li se punea o picătură de aghiasmă în apă. În trecut exista „descântecul sării”: un drob de sare descântat era îngropat în fața grajdului. El era dezgropat la primăvară, de Sfântul Gheorghe, când sarea era amestecată în hrana animalelor ca să le ferească de farmece.
Aceste credințe au fost documentate de etnografi și fac parte din patrimoniul folcloric românesc.
Ce nu e bine să faci
În tradiția populară, ajunul și ziua Sfântului Andrei sunt înconjurate de mai multe interdicții. Acestea diferă în funcție de regiune și sunt legate mai ales de teama de spiritele rele și de dorința de a proteja gospodăria.
Printre cele mai cunoscute credințe se numără:
Nu este bine să lași ușile și ferestrele neprotejate, spuneau bătrânii, care obișnuiau să pună usturoi la intrările în casă.
Nu se împrumută obiecte din gospodărie, potrivit unor superstiții locale, pentru că astfel ar putea fi dat norocul sau belșugul casei.
Nu se fac treburi grele în gospodărie, precum torsul, cusutul sau alte activități casnice, în unele comunități tradiționale.
Nu se lasă animalele neprotejate peste noapte, deoarece se credea că acestea ar putea fi afectate de spiritele rele.
Nu se ignoră obiceiurile de protecție, în credința populară, usturoiul și rugăciunea fiind considerate mijloace de apărare.
Este important de precizat că aceste interdicții sunt superstiții și datini locale, nu reguli impuse de Biserică. Din punct de vedere religios, Sfântul Andrei este o zi de rugăciune, participare la slujbă și cinstire a apostolului.
Rugăciune
Credincioșii se pot ruga Sfântului Apostol Andrei pentru ocrotire, sănătate, liniște sufletească și ajutor în momentele dificile. Una dintre cele mai cunoscute forme de cinstire este troparul sfântului, cântat în biserici în ziua praznicului:
„Ca cel dintre Apostoli mai întâi chemat și lui Petru frate adevărat, Stăpânului tuturor, Andreie, roagă-te, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă.”
Rugăciunea poate fi rostită acasă sau la biserică, iar credincioșii pot cere mijlocirea apostolului cu gând de credință și recunoștință.
Ce nume se sărbătoresc
De Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie, își sărbătoresc onomastica persoanele care poartă numele apostolului sau forme derivate din acesta.
Printre cele mai întâlnite nume se numără:
Andrei;
Andreea;
Andra;
Andrada;
Andruța;
Andi;
Andreas;
Andrea;
Andreia.
Lista poate include și alte variante sau forme regionale ale numelui. În România, Sfântul Andrei este una dintre cele mai importante zile onomastice, iar persoanele care poartă aceste prenume primesc urări și felicitări din partea familiei și a prietenilor.
Sărbătoarea îmbină semnificația religioasă a cinstirii apostolului cu tradiții populare vechi, dintre care unele, precum păzitul usturoiului, grâul pus la încolțit și Noaptea Strigoilor, continuă să fie cunoscute și astăzi.
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