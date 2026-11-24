Publicat 24 nov. 2026, 11:54 Actualizat 24 nov. 2026, 12:06

Cornelius Roșiianu, unul dintre prezentatorii cunoscuți ai Telejurnalului din perioada comunistă, a reapărut recent pe micul ecran, după o perioadă îndelungată în care a stat departe de pupitrul știrilor. Ajuns la 80 de ani, fostul om de televiziune a fost invitatul Marinei Almășan în emisiunea „Poarta Pangrati”, difuzată de TVR 2. Apariția sa a readus în atenție o figură familiară pentru telespectatorii care urmăreau programele Televiziunii Române înainte de 1989.

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