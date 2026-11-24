Cornelius Roșiianu, unul dintre prezentatorii cunoscuți ai Telejurnalului din perioada comunistă, a reapărut recent pe micul ecran, după o perioadă îndelungată în care a stat departe de pupitrul știrilor. Ajuns la 80 de ani, fostul om de televiziune a fost invitatul Marinei Almășan în emisiunea „Poarta Pangrati”, difuzată de TVR 2. Apariția sa a readus în atenție o figură familiară pentru telespectatorii care urmăreau programele Televiziunii Române înainte de 1989.
În imaginile recente, Cornelius Roșiianu apare cu părul alb, îmbrăcat elegant și cu o prezență care păstrează sobrietatea asociată cu anii petrecuți în fața camerelor de filmat. Marina Almășan, fostă colegă de televiziune, l-a descris ca fiind plin de energie și cu simțul umorului.
Realizatoarea a mărturisit că fostul său coleg a fost emoționat în timpul înregistrării emisiunii, devenind mai sobru decât îl știa de obicei. Pentru Roșiianu, întâlnirea a fost și o ocazie de a-și aminti de anii petrecuți în televiziune și de oamenii pe care i-a format.
Marina Almășan și Cornelius Roșiianu (sursa: Facebook)
A intrat în TVR la 26 de ani, după o selecție cu sute de candidați
Cornelius Roșiianu a ajuns la Televiziunea Română în 1972, când avea 26 de ani. A povestit că a participat la o selecție la care au fost luați în calcul aproximativ 260 de candidați, iar experiența de atunci i-a deschis drumul către o carieră de câteva decenii în televiziune.
În timp, a devenit una dintre figurile cunoscute ale Telejurnalului. Înainte de 1989, prezentatorii de știri aveau o vizibilitate aparte, într-o perioadă în care televiziunea publică reprezenta principala sursă de informare pentru o mare parte a populației. Activitatea redacțiilor se desfășura însă într-un sistem în care informațiile erau controlate de regimul comunist, iar libertatea editorială era sever limitată.
Unul dintre momentele pe care Roșiianu le-a rememorat la revenirea în TVR a fost cutremurul din 4 martie 1977. Fostul prezentator a povestit că a lucrat ore întregi în emisie și că angajații televiziunii au rămas în instituție, unde fuseseră amenajate inclusiv paturi de campanie.
Cornelius Roșiianu tânăr (sursa: Click!)
A format jurnaliști care au devenit cunoscuți după Revoluție
După decembrie 1989, Cornelius Roșiianu a continuat să lucreze în televiziunea publică și a avut un rol important în reorganizarea redacției de știri. A coordonat echipe de jurnaliști și a contribuit la formarea unor profesioniști care au devenit ulterior cunoscuți publicului.
Printre aceștia se numără Mircea Radu, Gabriela Vrânceanu Firea și Emilia Nicolaescu. Roșiianu a vorbit în mai multe rânduri cu mândrie despre foștii săi colaboratori și despre contribuția pe care a avut-o la pregătirea lor profesională.
De ce a plecat de la Televiziunea Română în 1997
Cornelius Roșiianu a părăsit TVR în 1997, după ani în care a lucrat atât ca prezentator, cât și în funcții de coordonare editorială. Ulterior, a declarat că retragerea sa nu a fost neapărat o decizie pe care și-a dorit-o.
Într-un interviu acordat publicației Jurnalul, fostul jurnalist a sugerat că plecarea ar fi avut legătură cu refuzul său și al unor colegi de a răspunde anumitor solicitări.
El a mărturisit și că îi este dor de pupitrul știrilor, dar a subliniat că una dintre satisfacțiile importante ale carierei sale rămâne faptul că a contribuit la formarea unor jurnaliști care au continuat să lucreze în televiziune și în alte domenii.
Reapariția sa în emisiunea „Poarta Pangrati” le-a oferit telespectatorilor ocazia să îl revadă și să asculte amintirile unui om care a traversat două perioade foarte diferite ale televiziunii românești: anii comunismului și tranziția de după Revoluție.