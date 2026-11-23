Un obiect pe care mulți oameni l-ar arunca fără să stea pe gânduri se poate transforma într-un ajutor neașteptat pentru curățenia locuinței. Este vorba despre un ciorap vechi din material sintetic, care, pus peste perii măturii, poate face adunarea prafului și a firelor de păr mult mai ușoară.
Metoda este simplă, nu presupune cheltuieli suplimentare și poate fi pusă în practică în doar câteva secunde. Deși pare neobișnuită la prima vedere, această soluție este folosită de persoane care caută variante rapide și ieftine pentru întreținerea casei.
Cum te ajută un ciorap vechi atunci când mături
Pentru a încerca acest truc, ai nevoie doar de un ciorap vechi din nailon sau din alt material sintetic. Acesta trebuie tras peste partea cu peri a măturii, astfel încât să acopere cât mai bine suprafața.
Materialul poate contribui la captarea particulelor fine de murdărie, a scamelor și a firelor de păr care se adună pe podea. În loc ca acestea să fie împinse dintr-o parte în alta de perii măturii, o parte dintre ele se pot prinde de țesătura ciorapului.
Un alt avantaj este că metoda permite reutilizarea unui obiect vestimentar deteriorat sau care nu mai poate fi purtat. Astfel, ciorapul primește o întrebuințare nouă înainte de a ajunge la gunoi.
Secretul trucului: electricitatea statică
Eficiența acestei metode este legată de electricitatea statică. Atunci când materialul sintetic se freacă de diferite suprafețe, poate apărea o încărcare electrică, fenomen care favorizează atragerea particulelor ușoare.
Praful fin, firele de păr și scamele pot fi astfel reținute mai ușor de material, ceea ce face ca măturatul să fie mai eficient în anumite situații.
Trucul poate fi deosebit de util în locuințele în care se adună frecvent păr pe podea, inclusiv în cele în care trăiesc animale de companie. De asemenea, poate ajuta la strângerea scamelor din zonele greu de curățat cu o mătură obișnuită.
O soluție ieftină pentru curățenia de zi cu zi
Pe lângă faptul că este ușor de aplicat, metoda nu necesită detergenți, spray-uri sau alte produse speciale. Ai nevoie doar de o mătură și de un ciorap pe care nu îl mai folosești.
După terminarea curățeniei, ciorapul poate fi îndepărtat și curățat sau aruncat, în funcție de starea acestuia. Este recomandat să verifici și dacă materialul s-a desprins ori s-a deteriorat în timpul folosirii.
Un truc banal, dar practic, care poate transforma un obiect vechi într-un instrument util pentru gospodărie și poate face îndepărtarea prafului, a părului și a scamelor ceva mai simplă.