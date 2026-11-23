Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 nov. 2026, 19:14

Un obiect pe care mulți oameni l-ar arunca fără să stea pe gânduri se poate transforma într-un ajutor neașteptat pentru curățenia locuinței. Este vorba despre un ciorap vechi din material sintetic, care, pus peste perii măturii, poate face adunarea prafului și a firelor de păr mult mai ușoară.

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