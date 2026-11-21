Un burete îmbibat cu apă, așezat pe calorifer, poate părea soluția simplă pentru aerul uscat din locuință în sezonul rece. Trucul promovat intens în mediul online are însă efecte limitate și poate favoriza apariția unor probleme de igienă sau chiar a mucegaiului, dacă este folosit necorespunzător.
Odată cu pornirea sistemelor de încălzire, aerul din locuințe devine adesea mai uscat, iar senzația de disconfort la nivelul pielii, nasului și gâtului îi determină pe mulți oameni să caute soluții rapide. Una dintre metodele devenite populare presupune așezarea unui burete umed pe calorifer, în speranța că apa se va evapora și va crește umiditatea din încăpere.
Cum funcționează trucul cu buretele umed pus pe calorifer
Metoda se bazează pe un principiu simplu: evaporarea apei. Căldura degajată de calorifer favorizează evaporarea apei reținute în burete, iar vaporii sunt eliberați treptat în aer.
Fenomenul poate contribui la creșterea umidității relative, însă rezultatele depind de mai mulți factori, printre care dimensiunea buretelui, temperatura radiatorului, circulația aerului și volumul încăperii.
În sezonul rece, problema aerului uscat este mai frecventă deoarece aerul rece de afară conține mai puțini vapori de apă. Odată introdus în locuință și încălzit, umiditatea sa relativă scade, ceea ce poate accentua senzația de uscăciune.
Poate buretele umed să reducă factura la încălzire?
Deși trucul este prezentat uneori drept o metodă de îmbunătățire a confortului termic, eficiența sa este redusă. Într-o cameră spațioasă sau aerisită frecvent, modificarea umidității poate fi aproape imperceptibilă.
Mai mult, nu există dovezi solide că așezarea unui burete umed pe calorifer reduce consumul de energie sau permite încălzirea locuinței cu mai puțin combustibil ori electricitate.
Buretele nu trebuie să acopere suprafața caloriferului, deoarece poate împiedica circulația aerului cald și distribuirea uniformă a căldurii.
Ce riscuri ascunde această metodă
Unul dintre principalele dezavantaje este legat de igienă. Bureții rețin apa și pot deveni un mediu favorabil dezvoltării microorganismelor atunci când rămân umezi perioade îndelungate și nu sunt curățați sau înlocuiți.
În plus, creșterea necontrolată a umidității poate favoriza condensul pe ferestre și pe suprafețele reci. Dacă umezeala persistă, riscul apariției mucegaiului crește.
Din acest motiv, este important ca umiditatea din locuință să fie măsurată înainte de folosirea oricărei metode de umidificare, potrivit sursei.
Care sunt soluțiile mai eficiente pentru aerul uscat din locuință
O variantă mai sigură este utilizarea unui higrometru, dispozitiv care indică nivelul umidității din încăpere. În general, o umiditate relativă de aproximativ 40-50% este potrivită pentru confortul interior, cu condiția evitării condensului.
Dacă aerul este prea uscat, poate fi folosit un umidificator electric cu higrostat, care permite reglarea nivelului de umiditate și, în cazul anumitor modele, oprirea automată atunci când valoarea dorită este atinsă.
O altă alternativă o reprezintă recipientele speciale pentru evaporarea apei, concepute pentru utilizarea în apropierea caloriferelor. Acestea trebuie curățate periodic și folosite conform instrucțiunilor producătorului.
Aerisirea regulată a încăperilor rămâne, de asemenea, importantă în sezonul rece, contribuind la împrospătarea aerului și la prevenirea acumulării excesive de umezeală.