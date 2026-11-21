Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 nov. 2026, 17:40

Un burete îmbibat cu apă, așezat pe calorifer, poate părea soluția simplă pentru aerul uscat din locuință în sezonul rece. Trucul promovat intens în mediul online are însă efecte limitate și poate favoriza apariția unor probleme de igienă sau chiar a mucegaiului, dacă este folosit necorespunzător.

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