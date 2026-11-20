Publicat 20 nov. 2026, 22:15 Actualizat 20 nov. 2026, 22:16 Sursă auto-swiat.pl

Cinci modele de la Kia, Volvo, Škoda și Mercedes-Benz sunt recomandate pentru rezistență și costuri de întreținere reduse. Prețurile pornesc de la aproximativ 11.600 de euro.

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