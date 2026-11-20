Cinci mașini second-hand care au trecut testul mecanicilor. Specialiștii le recomandă pentru fiabilitate și costuri mici
Cinci mașini second-hand care au trecut testul mecanicilor. Foto: magnific.com
Cinci modele de la Kia, Volvo, Škoda și Mercedes-Benz sunt recomandate pentru rezistență și costuri de întreținere reduse. Prețurile pornesc de la aproximativ 11.600 de euro.
Cinci mașini second-hand fiabile, recomandate de specialiști
Cumpărarea unei mașini presupune o cheltuială importantă, indiferent dacă este vorba despre un autovehicul nou sau unul rulat. Pentru cei care nu vor să investească o sumă foarte mare, dar își doresc o mașină rezistentă și cu cheltuieli de întreținere rezonabile, alegerea modelului potrivit devine esențială.
Piața second-hand oferă numeroase variante, însă nu toate automobilele se dovedesc la fel de avantajoase pe termen lung. Potrivit publicației Auto Świat, există cinci modele care se remarcă prin combinația dintre fiabilitate, performanță și costuri relativ reduse de exploatare. Specialiștii atrag atenția că întreținerea corespunzătoare este importantă pentru ca aceste autovehicule să își păstreze avantajele.
Kia Stonic, o variantă accesibilă pentru șoferii care caută o mașină rezistentă
Preț de referință: 11.668 de euro
Primul model recomandat este Kia Stonic, lansat pe piață în 2017. Cu un preț de aproximativ 11.668 de euro, acesta poate reprezenta o alegere potrivită pentru șoferii care caută un automobil accesibil și rezistent.
Stonic nu este însă cea mai bună soluție pentru familiile numeroase, din cauza spațiului disponibil. În cazul exemplarelor mai vechi pot apărea unele defecțiuni, printre care alungirea lanțului de distribuție sau probleme la ștergătorul lunetei. Acestea sunt considerate probleme care pot fi remediate relativ ușor, astfel că modelul rămâne printre recomandările specialiștilor.
Volvo XC60, SUV-ul recomandat inclusiv în versiunea mild-hybrid
Preț de referință: 21.657 de euro
Volvo XC60, generația a doua, se numără și el printre automobilele recomandate. Modelul este din 2017, iar prețul indicat pentru un exemplar second-hand este de aproximativ 21.657 de euro.
SUV-ul este considerat o alegere potrivită pentru o gamă largă de șoferi. Specialiștii recomandă în special variantele cu motorizare pe benzină, cu un accent deosebit asupra celor mild-hybrid. Astfel, XC60 se adresează celor care își doresc un automobil confortabil și versatil, fără să renunțe la avantajele unei mașini rulate.
Škoda Karoq, un SUV compact și practic
Preț de referință: 15.327 de euro
O altă recomandare este Škoda Karoq, model apărut în 2017, care poate fi găsit pe piața second-hand la un preț de aproximativ 15.327 de euro.
SUV-ul compact oferă un spațiu suficient pentru nevoile obișnuite ale șoferilor și pasagerilor, fiind apreciat pentru caracterul său practic. Există și versiuni echipate cu tracțiune integrală, însă acestea sunt mai greu de găsit pe piața automobilelor rulate. Pentru cei interesați de un SUV versatil, Karoq reprezintă una dintre variantele care merită luate în calcul.
Škoda Kodiaq, SUV-ul cu mai multe opțiuni pentru cumpărători
Preț de referință: 17.119 de euro
În topul specialiștilor apare și un al doilea model Škoda. Kodiaq a fost produs între 2016 și 2024, iar prețurile pentru exemplarele second-hand pornesc de la aproximativ 17.119 euro.
Acest SUV pune la dispoziția cumpărătorilor mai multe variante, astfel încât șoferii pot alege configurația care corespunde cel mai bine preferințelor lor. Totuși, înainte de achiziție trebuie verificată cu atenție starea sistemului de frânare. Printre problemele semnalate se numără uzura accelerată a frânelor din spate, un aspect care poate genera cheltuieli suplimentare după cumpărare.
Mercedes-Benz Clasa C W205, confort și design modern la mâna a doua
Preț de referință: 12.848 de euro
Ultimul model inclus în recomandări este Mercedes-Benz Clasa C, generația W205, fabricată în perioada 2014–2023. Prețurile pentru această mașină încep de la aproximativ 12.848 de euro, ceea ce o transformă într-o variantă accesibilă pentru cei care își doresc un automobil al mărcii germane.
Modelul se remarcă prin designul modern și nivelul de confort oferit atât șoferului, cât și pasagerilor. Există însă și câteva aspecte tehnice care trebuie verificate înainte de cumpărare. La motorizările diesel pot apărea probleme la lanțurile de distribuție, în timp ce versiunile pe benzină sunt considerate cele mai durabile.
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