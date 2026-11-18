Publicat 18 nov. 2026, 10:53 Actualizat 18 nov. 2026, 11:50

Pasionații de pescuit pot alege între Delta Dunării, lacuri de munte și bălți amenajate, inclusiv în apropierea Capitalei. Noi îți spunem care sunt cele mai bune locuri și perioadele de prohibiție, dar îți oferim și detalii despre permisul de pescuit.

Distribuie articolul