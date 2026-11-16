Ingredientul pe care bucătarii de top îl folosesc pentru a obține o omletă cu gust și textură deosebite

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 16 nov. 2026, 20:47

O omletă reușită nu depinde doar de prospețimea ouălor sau de condimentele folosite. Bucătarii au un truc simplu, bazat pe un ingredient care poate înlocui complet uleiul și schimbă atât aroma, cât și textura preparatului.

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