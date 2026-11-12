Lăsata secului de Crăciun 2026. Ce nu ai voie să faci și până când se mai fac nunți
Lăsata Secului / sursa foto - AI
Lăsata secului de Crăciun marchează ultima zi în care credincioșii ortodocși mai pot consuma alimente „de dulce” înainte de începutul Postului Nașterii Domnului. În această perioadă există reguli alimentare și anumite restricții privind organizarea nunților, dar și zile în care credincioșii au dezlegare la pește.
Când e Lăsata secului de Crăciun în 2026
În calendarul ortodox, Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului este în 2026 sâmbătă, 14 noiembrie. Este ultima zi înaintea celor 40 de zile de post, în care credincioșii se pot bucura de alimente precum carnea, laptele, brânzeturile și ouăle.
Postul Nașterii Domnului începe duminică, 15 noiembrie, și se încheie joi, 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. Perioada este una de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și presupune atât înfrânare alimentară, cât și rugăciune, spovedanie și fapte de milostenie.
Spre deosebire de Postul Paștelui, Postul Crăciunului este considerat mai ușor din punct de vedere alimentar, deoarece calendarul bisericesc cuprinde mai multe zile cu dezlegare la pește. În 2026 sunt prevăzute 14 astfel de zile, potrivit calendarului ortodox.
Ce nu ai voie să faci
Pe durata Postului Crăciunului, credincioșii care respectă rânduielile bisericești trebuie să renunțe la carne, ouă, lapte și produse lactate. Alimentația este bazată pe produse vegetale, iar în anumite zile există dezlegare la pește, ulei și vin, în funcție de indicațiile din calendar.
Regulile postului nu se limitează însă la mâncare. Perioada este asociată cu rugăciunea, cumpătarea și grija față de cei aflați în nevoie. Credincioșii sunt îndemnați să evite excesele, conflictele, vorbele jignitoare și comportamentele care îi îndepărtează de semnificația spirituală a postului.
De asemenea, postul nu ar trebui privit doar ca o restricție alimentară. În tradiția creștină, acesta presupune și o schimbare a comportamentului, prin iertare, împăcare și fapte bune.
Tradiții și obiceiuri
Lăsata secului de Crăciun este însoțită, în diferite regiuni ale țării, de obiceiuri păstrate din generație în generație. În multe familii, ziua este marcată printr-o masă mai bogată, la care se consumă ultimele preparate din carne, brânzeturi și ouă înainte de intrarea în post.
În unele zone, rudele și apropiații se adună la masă, iar gazdele pregătesc mâncăruri tradiționale. Printre preparatele întâlnite se numără plăcintele, fripturile, sarmalele și alte bucate specifice gospodăriei românești. Obiceiurile diferă însă de la o regiune la alta și nu reprezintă reguli religioase obligatorii.
Un alt obicei asociat cu această zi este împăcarea cu cei cu care au existat neînțelegeri. Credincioșii sunt îndemnați să lase în urmă supărările și să intre în post cu sufletul împăcat. În unele comunități, se păstrează și tradiții legate de mesele în familie, vizitele la rude și împărțirea de alimente celor nevoiași.
Postul Crăciunului este văzut, astfel, ca o perioadă de pregătire nu doar pentru sărbătoarea din 25 decembrie, ci și pentru apropierea de familie și comunitate.
Se mai fac nunți în Postul Crăciunului?
Potrivit calendarului oficial al Patriarhiei Române, în Postul Nașterii Domnului nu se oficiază cununii religioase. În 2026, restricția se aplică în intervalul 15 noiembrie – 24 decembrie.
Așadar, persoanele care își doresc să organizeze o nuntă religioasă trebuie să aleagă o dată înainte de începerea postului sau după încheierea acestuia, ținând cont și de celelalte zile din an în care Biserica nu oficiază cununii.
Potrivit calendarului Patriarhiei, nu se fac nunți nici în toate zilele de miercuri și vineri, în celelalte posturi de peste an, în ajunul și în zilele Praznicelor Împărătești, precum și în intervalul dintre Crăciun și Bobotează, respectiv 25 decembrie 2026 – 6 ianuarie 2027.
Zilele cu dezlegare la pește
În Postul Crăciunului din 2026 sunt prevăzute 14 zile cu dezlegare la pește. Acestea sunt stabilite în calendarul bisericesc și includ sărbători importante, dar și anumite zile de sâmbătă și duminică.
Calendarul zilelor cu dezlegare la pește este următorul:
Noiembrie: 21, 22, 23, 28, 29 și 30 noiembrie.
Decembrie: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 și 19 decembrie.
Prima dezlegare la pește este sâmbătă, 21 noiembrie, când Biserica Ortodoxă sărbătorește Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Alte zile importante sunt 30 noiembrie, de Sfântul Apostol Andrei, și 6 decembrie, de Sfântul Nicolae.
Dezlegarea la pește nu înseamnă însă întreruperea postului. Credincioșii pot consuma pește în zilele respective, dar celelalte restricții alimentare rămân valabile.
Ultima zi cu dezlegare la pește este sâmbătă, 19 decembrie. Din 20 decembrie și până în Ajunul Crăciunului, rânduiala postului devine mai strictă, iar credincioșii se pregătesc pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.
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