Lăsata secului de Crăciun 2026. Ce nu ai voie să faci și până când se mai fac nunți

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 12 nov. 2026, 23:30

Lăsata secului de Crăciun marchează ultima zi în care credincioșii ortodocși mai pot consuma alimente „de dulce” înainte de începutul Postului Nașterii Domnului. În această perioadă există reguli alimentare și anumite restricții privind organizarea nunților, dar și zile în care credincioșii au dezlegare la pește.

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