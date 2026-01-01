Potrivit tradiției ortodoxe, cununiile religioase nu se oficiază în următoarele intervale ale anului 2026:
Săptămâna lăsatului sec de carne: 15 februarie – 21 februarie
Postul Paștelui (Postul Mare): 22 februarie – 12 aprilie
Săptămâna Luminată: 13 aprilie – 19 aprilie
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: 8 iunie – 28 iunie
Postul Adormirii Maicii Domnului: 1 august – 15 august
Postul Nașterii Domnului: 14 noiembrie – 24 decembrie
Perioada dintre Crăciun și Bobotează: 25 decembrie 2026 – 6 ianuarie 2027
De asemenea, miercurea și vinerea, în majoritatea săptămânilor din an, sunt zile de post, iar Biserica nu oficiază cununii.
Nici în ajunul sau în zilele marilor sărbători religioase nu se fac nunți.
Există însă mai multe perioade favorabile pentru organizarea cununiei religioase în 2026. Cele mai căutate intervale sunt:
20 aprilie – 7 iunie 2026, după Săptămâna Luminată și înainte de Postul Sfinților Apostoli
29 iunie – 31 iulie 2026, imediat după încheierea Postului Apostolilor
16 august – 13 noiembrie 2026, o perioadă lungă de toamnă, foarte populară pentru nunți
Aceste intervale sunt considerate potrivite din punct de vedere religios, însă este recomandat ca mirii să verifice din timp cu preotul sau parohia unde va avea loc cununia, pentru a evita suprapunerea cu sărbători locale sau zile speciale de post.
Diferența dintre cununia civilă și cea religioasă
Este important de știut că cununia civilă nu este condiționată de calendarul bisericesc și poate fi programată în orice perioadă a anului, în funcție de programul stării civile. În schimb, cununia religioasă este supusă regulilor stricte ale Bisericii Ortodoxe.
Pentru cuplurile care își doresc o nuntă în 2026, alegerea datei trebuie făcută cu atenție, ținând cont atât de preferințele personale, cât și de calendarul bisericesc. O planificare din timp aduce liniște și siguranța că ziua cea mare va fi una fără impedimente, potrivit sursei.