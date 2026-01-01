Potrivit tradiției ortodoxe, cununiile religioase nu se oficiază în următoarele intervale ale anului 2026:

Săptămâna lăsatului sec de carne: 15 februarie – 21 februarie

Postul Paștelui (Postul Mare): 22 februarie – 12 aprilie

Săptămâna Luminată: 13 aprilie – 19 aprilie

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: 8 iunie – 28 iunie

Postul Adormirii Maicii Domnului: 1 august – 15 august

Postul Nașterii Domnului: 14 noiembrie – 24 decembrie

Perioada dintre Crăciun și Bobotează: 25 decembrie 2026 – 6 ianuarie 2027

De asemenea, miercurea și vinerea, în majoritatea săptămânilor din an, sunt zile de post, iar Biserica nu oficiază cununii.

Nici în ajunul sau în zilele marilor sărbători religioase nu se fac nunți.

Există însă mai multe perioade favorabile pentru organizarea cununiei religioase în 2026. Cele mai căutate intervale sunt:

20 aprilie – 7 iunie 2026, după Săptămâna Luminată și înainte de Postul Sfinților Apostoli

29 iunie – 31 iulie 2026, imediat după încheierea Postului Apostolilor

16 august – 13 noiembrie 2026, o perioadă lungă de toamnă, foarte populară pentru nunți

Aceste intervale sunt considerate potrivite din punct de vedere religios, însă este recomandat ca mirii să verifice din timp cu preotul sau parohia unde va avea loc cununia, pentru a evita suprapunerea cu sărbători locale sau zile speciale de post.

Diferența dintre cununia civilă și cea religioasă

Este important de știut că cununia civilă nu este condiționată de calendarul bisericesc și poate fi programată în orice perioadă a anului, în funcție de programul stării civile. În schimb, cununia religioasă este supusă regulilor stricte ale Bisericii Ortodoxe.

Pentru cuplurile care își doresc o nuntă în 2026, alegerea datei trebuie făcută cu atenție, ținând cont atât de preferințele personale, cât și de calendarul bisericesc. O planificare din timp aduce liniște și siguranța că ziua cea mare va fi una fără impedimente, potrivit sursei.