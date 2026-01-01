După o lungă perioadă de retorică conciliantă față de Kremlin, președintele Donald Trump a transmis un semnal neașteptat la cumpăna dintre ani. Printr-un gest simbolic, dar cu o încărcătură politică majoră, acesta a redistribuit pe platforma Truth Social un editorial din New York Post care îl acuză direct pe Vladimir Putin de sabotarea negocierilor de pace. Articolul promovat de Trump subliniază că Moscova folosește pretexte false pentru a prelungi conflictul, concluzionând tranșant că „lăudăroșenia lui Putin arată că Rusia este cea care stă în calea păcii”.

Deși președintele american nu a însoțit postarea de comentarii personale, tăcerea sa este considerată extrem de sugestivă. Gestul marchează o distanțare evidentă față de pozițiile sale anterioare, când acesta susținea că îl „înțelege” pe Putin și promitea o soluționare rapidă a războiului. Această schimbare de atitudine survine într-un moment critic, fiind alimentată de noi date furnizate de serviciile de informații. O evaluare recentă a CIA a demontat oficial narativul Moscovei privind o presupusă tentativă de asasinat a Ucrainei împotriva lui Vladimir Putin, precizând că nu există nicio dovadă care să susțină acuzațiile rusești despre un atac cu drone.

Anterior, Trump își exprimase public indignarea față de acest presupus incident, declarații care i-au atras critici aspre atât pe plan intern, cât și din partea aliaților europeni. Liderii de la Bruxelles au avertizat constant că Moscova încearcă să manipuleze procesul diplomatic prin dezinformare, iar redistribuirea editorialului sugerează că administrația de la Washington începe să accepte această realitate. Textul promovat cere Statelor Unite să renunțe la orice concesii și să aplice sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, pe care o acuză că folosește incidente inventate ca scuze pentru a se retrage din dialogul diplomatic.

Repoziționarea lui Trump pare să fie influențată și de presiunea politică internă. Conform unui sondaj recent realizat de Economist/YouGov, aproape jumătate dintre americani dezaprobă modul în care președintele gestionează conflictul din Ucraina, iar optimismul privind o victorie rapidă a uneia dintre părți este la cote minime. În acest context, gestul de a distribui un articol critic la adresa Moscovei nu este doar o reacție de moment, ci un mesaj politic clar: după luni de ambiguitate, Trump pare să admită că bariera către pace nu se află la Kiev, ci la Moscova.