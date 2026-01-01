Noaptea de Revelion a reprezentat o perioadă de activitate intensă pentru Serviciul de Ambulanță București–Ilfov (SABIF), cifrele oficiale confirmând presiunea uriașă la care au fost supuse echipajele medicale. Managerul instituției, dr. Alis Grasu, a raportat un total de 701 solicitări, dintre care marea majoritate — 571 de cazuri — au reprezentat urgențe de cod roșu și galben (cazuri grave și foarte grave).

Creșteri semnificative față de anul trecut și de Crăciun Analiza comparativă arată o evoluție alarmantă a solicitărilor. Față de noaptea de Revelion a anului trecut, numărul total de apeluri și urgențe a crescut cu 26%, în timp ce intervențiile în locuri publice au înregistrat un avans de 10%. Diferența este și mai vizibilă dacă ne raportăm la noaptea de Ajun: solicitările au crescut cu 11%, însă incidentele în spațiul public au explodat, fiind cu 200% mai numeroase de Revelion.

Principalele cauze ale intervențiilor Echipajele au intervenit pentru o gamă diversă de afecțiuni și incidente:

Probleme medicale acute: Afecțiuni cardiace, respiratorii și digestive.

Excese: 47 de persoane au avut nevoie de asistență medicală din cauza consumului excesiv de alcool.

Violență: Numeroase solicitări au vizat victime ale unor agresiuni.

Spațiu public: 67 de persoane au primit îngrijiri de urgență în locuri publice.

Accidentele provocate de petarde Un aspect deosebit de grav l-au reprezentat cele cinci accidente cauzate de utilizarea necorespunzătoare a articolelor pirotehnice. Victimele sunt bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 61 de ani, care au suferit traumatisme severe la nivelul feței și membrelor, precum și arsuri, inclusiv la nivelul ochilor. Toți pacienții au fost transportați de urgență la unități spitalicești pentru tratament de specialitate.

„A fost o noapte în care s-a muncit foarte mult, iar cifrele vorbesc de la sine despre efortul depus de întreaga echipă”, a concluzionat Alis Grasu.