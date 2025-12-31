”La final de an, se cuvine să le urez tuturor românilor să avem parte de un an mai bun decât anul acesta. La mulți ani, dragi români! La mulți ani, România! Multă sănătate tuturor!”, a declarat Ilie Bolojan.

Postarea a stârnit un val de ironii și comentarii negative din partea internauților: „Ai înfometat populația României, să urezi «La mulți ani» cui vrei tu!”; „Cât de ipocrit să fii să ieși cu asemenea declarații?”; „Ne-ai distrus și acum ne urezi de bine!”; „Fără tine cred că noul an ar fi perfect!”.

Acestea sunt doar câteva dintre miile de comentarii care au inundat pagina de Facebook a Guvernului României.