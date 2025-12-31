Iată cele mai populare obiceiuri pe care trebuie să le urmezi pentru a atrage norocul, sporul și sănătatea în 2026:

1. Obiceiul banilor în buzunar

Se spune că nu este bine să te prindă prima zi a anului cu buzunarele goale. Pentru a avea prosperitate financiară, poartă la tine bani (de preferat bancnote noi). De asemenea, evită să dai bani cu împrumut sau să plătești datorii pe 1 ianuarie, deoarece se crede că vei „da” norocul din casă tot restul anului.

2. Cine îți trece pragul?

O superstiție foarte respectată spune că prima persoană care îți intră în casă pe 1 ianuarie îți va influența tot anul:

Noroc: Dacă prima persoană este un bărbat (brunet sau șaten, se spune că aduce mai mult noroc decât cei blonzi sau roșcați).

Ghinion: Dacă prima persoană este o femeie (în tradiția arhaică, se credea că aduce ghinion, deși astăzi această barieră de gen a început să dispară).

3. Poartă ceva roșu și haine noi

Pentru a alunga spiritele rele și a atrage energia pozitivă, se recomandă să porți o piesă vestimentară roșie. De asemenea, îmbrăcarea unei haine noi pe 1 ianuarie simbolizează înnoirea și prospețimea spiritului pentru lunile ce vor veni.

4. Masa de Sfântul Vasile

Pe 1 ianuarie, când este sărbătorit Sfântul Vasile cel Mare, masa trebuie să fie bogată.

Consumă pește: Se spune că trebuie să mănânci pește pentru a „aluneca” printre probleme la fel de ușor ca peștele prin apă.

Evită carnea de pasăre: Tradiția spune că pasărea scurmă înapoi, ceea ce înseamnă că vei împrăștia norocul și vei merge în regres.

5. Atitudinea și munca

Fără certuri: Este esențial să fii vesel și să eviți orice conflict. Dacă te cerți în prima zi a anului, vei avea parte de tensiuni tot anul.

Simbolul muncii: Se spune că e bine să faci o activitate legată de profesia ta (să scrii ceva, să citești, să faci un plan), dar nu muncă grea (spălat rufe, curățenie majoră), pentru a avea spor în carieră fără a fi copleșit.

6. Sorcova și Semănatul

Dacă primești copii cu Sorcova sau cu Semănatul (aruncatul cu grâu sau orez), primește-i cu bucurie. Semințele aruncate simbolic peste prag reprezintă belșugul și fertilitatea pământului care se vor răsfrânge asupra casei tale.

O tradiție mai puțin cunoscută spune că pe 1 ianuarie trebuie să deschizi larg fereastra pentru câteva minute, pentru a lăsa anul vechi să iasă și pe cel nou, plin de oportunități, să intre.