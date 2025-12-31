Cum îți asiguri norocul tot anul. Obiceiuri străvechi pe care să le urmezi în prima zi din ianuarie

Cum îți asiguri norocul tot anul. Obiceiuri străvechi pe care să le urmezi în prima zi din ianuarie
Cum îți asiguri norocul tot anul. Obiceiuri străvechi pe care să le urmezi în prima zi din ianuarie

Tradițiile și superstițiile de 1 ianuarie sunt adânc înrădăcinate în cultura românească, având la bază ideea că „așa cum începi anul, așa îl vei petrece pe tot”.

Iată cele mai populare obiceiuri pe care trebuie să le urmezi pentru a atrage norocul, sporul și sănătatea în 2026:

1. Obiceiul banilor în buzunar

Se spune că nu este bine să te prindă prima zi a anului cu buzunarele goale. Pentru a avea prosperitate financiară, poartă la tine bani (de preferat bancnote noi). De asemenea, evită să dai bani cu împrumut sau să plătești datorii pe 1 ianuarie, deoarece se crede că vei „da” norocul din casă tot restul anului.

2. Cine îți trece pragul?

O superstiție foarte respectată spune că prima persoană care îți intră în casă pe 1 ianuarie îți va influența tot anul:

  • Noroc: Dacă prima persoană este un bărbat (brunet sau șaten, se spune că aduce mai mult noroc decât cei blonzi sau roșcați).

  • Ghinion: Dacă prima persoană este o femeie (în tradiția arhaică, se credea că aduce ghinion, deși astăzi această barieră de gen a început să dispară).

3. Poartă ceva roșu și haine noi

Pentru a alunga spiritele rele și a atrage energia pozitivă, se recomandă să porți o piesă vestimentară roșie. De asemenea, îmbrăcarea unei haine noi pe 1 ianuarie simbolizează înnoirea și prospețimea spiritului pentru lunile ce vor veni.

4. Masa de Sfântul Vasile

Pe 1 ianuarie, când este sărbătorit Sfântul Vasile cel Mare, masa trebuie să fie bogată.

  • Consumă pește: Se spune că trebuie să mănânci pește pentru a „aluneca” printre probleme la fel de ușor ca peștele prin apă.

  • Evită carnea de pasăre: Tradiția spune că pasărea scurmă înapoi, ceea ce înseamnă că vei împrăștia norocul și vei merge în regres.

5. Atitudinea și munca

  • Fără certuri: Este esențial să fii vesel și să eviți orice conflict. Dacă te cerți în prima zi a anului, vei avea parte de tensiuni tot anul.

  • Simbolul muncii: Se spune că e bine să faci o activitate legată de profesia ta (să scrii ceva, să citești, să faci un plan), dar nu muncă grea (spălat rufe, curățenie majoră), pentru a avea spor în carieră fără a fi copleșit.

6. Sorcova și Semănatul

Dacă primești copii cu Sorcova sau cu Semănatul (aruncatul cu grâu sau orez), primește-i cu bucurie. Semințele aruncate simbolic peste prag reprezintă belșugul și fertilitatea pământului care se vor răsfrânge asupra casei tale.

O tradiție mai puțin cunoscută spune că pe 1 ianuarie trebuie să deschizi larg fereastra pentru câteva minute, pentru a lăsa anul vechi să iasă și pe cel nou, plin de oportunități, să intre.