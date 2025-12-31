"UE a fost clară: legea privind înregistrarea ONG-urilor nu poate fi aplicată în forma sa actuală\"\", a scris comisarul european Hadja Lahbib pe contul său pe rețeaua X."Toate obstacolele în calea accesului (ajutorului) umanitar trebuie eliminate", a adăugat ea, conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat de marți al Ministerului israelian al Diasporei și al Luptei împotriva Antisemitismului, organizațiile care au"refuzat să transmită lista cu angajații lor palestinieni, cu scopul de a exclude orice legătură cu terorismul, își vor vedea licențele anulate începând de la 1 ianuarie". Organizațiile vizate "vor trebui să-și înceteze orice activitate până la 1 martie 2026", precizează instituția citată. Documentul acuză doi membri ai Médecins Sans Frontieres (MSF) de "legături cu organizații teroriste"