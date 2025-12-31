De mâine ne așteptăm la un nou val de scumpiri, asta pentru că de la 1 ianuarie intră în vigoare o mare parte dintre noile taxe introduse de Guvern.

Impozitul pe dividende crește de la 10 la 16%, impozitul pe clădiri se majorează și el cu până la 70%, la fel și impozitul pe terenuri. În plus, crește și impozitul auto. Și accizele cresc la tutun, la alcool, dar și la carburanți, iar asta înseamnă că ne așteptăm la creșteri de prețuri la pompă care mai apoi se vor răsfrânge și în alte prețuri, inclusiv de la raft.

De asemenea, se introduc noi taxe pe coletele provenite din afara Uniunii Europene, iar în tot acest timp veniturile românilor rămân la același nivel.

Salariul minim rămâne înghețat până la jumătatea anului, în timp ce pensiile rămân înghețate pe tot parcursul anului