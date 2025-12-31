UPDATE 8:45 - Patru persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în urma atacurilor ruseşti la Odesa

Patru persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în urma atacurilor ruseşti din noaptea de marţi spre miercuri la Odesa, în Ucraina, a declarat pe Telegram Serghei Lysak, şeful administraţiei militare a oraşului.

„Dronele au atacat infrastructurile rezidenţiale, logistice şi energetice din regiunea noastră”, a declarat pe Telegram Oleh Kiper, şeful administraţiei militare regionale, precizând că atacurile au avariat clădiri şi au provocat incendii.

Doi copii în vârstă de 8 şi 14 ani, precum şi un bebeluş de 7 luni au fost răniţi. Un bărbat de 42 de ani se află în stare gravă, potrivit lui Serghei Lysak.

UPDATE 8:00 - Incendiu la rafinăria Tuapse, atacată peste noapte de ucraineni cu drone

Un atac ucrainean cu drone a provocat un incendiu la rafinăria petrolieră Tuapse, a anunțat miercuri dimineață comandamentul operațional al regiunii Krasnodar din Rusia, citat de Reuters.

Atacul a avariat echipamente ale rafinăriei, un dană portuară și cinci locuințe – ferestrele au fost sparte în patru blocuri de apartamente și într-o casă privată – a transmis pe Telegram comandamentul operațional Krasnodar.

Additional documentation of the fires currently burning at the Tuapse Oil Refinery in Southwestern Russia, as a result of tonight’s drone attack by Ukraine. pic.twitter.com/W9Fv21PMSO — OSINTdefender (@sentdefender) December 30, 2025

Tuapse, din regiunea Krasnodar, se află în sud-vestul Rusiei, pe malul Mării Negre, la aproximativ 350 km de cele mai apropiate teritorii ucrainene, de cealaltă parte a Mării Azov.

Incendiul la rafinărie a fost stins după ce a ars pe aproximativ 300 de metri pătrați, potrivit autorităților rusești, care nu au furnizat detalii cu privire la amploarea pagubelor aduse echipamentelor rafinăriei sau dacă operațiunile au fost oprite.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Navele civile Emmakris III și Captain Karam, care arborează pavilion panamez, au fost lovite, a declarat marina, adăugând că atacurile de marți „amenință viețile civililor și subminează securitatea alimentară globală. Atacurile țintite asupra obiectivelor civile reprezintă o crimă de război deliberată”.

Ucraina este un important producător și exportator agricol. Rezervoarele de stocare a petrolului au fost, de asemenea, lovite, a declarat Oleksiy Kuleba, viceprim-ministrul ucrainean, care a adăugat că ambele porturi continuă să funcționeze, potrivit The Guardian.