Victima este mecanicul unuia dintre cele două trenuri, a precizat Parchetul regional din Cusco.



Naționalitatea răniților nu este deocamdată cunoscută.

Înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO din 1983, Machu Picchu primește în medie 4.500 de vizitatori pe zi, dintre care mulți străini, potrivit datelor oficiale.



Pentru a ajunge la faimoasa citadelă incașă, vizitatorii iau mai întâi un tren, apoi un autobuz.

Accidentul a avut loc la ora locală 13:20 (18:20 GMT) pe linia de cale ferată cu sens unic care leagă orașul Ollantaytambo de Machu Picchu, în regiunea andină Cusco.

Ferrocarril Transandino, compania feroviară care operează linia, a raportat că \"două trenuri, operate de Inca Rail și PeruRail, s-au ciocnit, provocând pagube umane și materiale\".



Înregistrări video trimise de pasageri către media RPP arată turiști întinși la marginea șinelor, precum și locomotivele avariate de impact.