Vacanță de coșmar în Peru. Un mort şi zeci de răniţi după ce două trenuri cu turiști s-au ciocnit frontal la Machu Picchu

Peru, Machu Picchu accident feroviar Foto: (AFP)
Peru, Machu Picchu accident feroviar Foto: (AFP)

Două trenuri care se îndreptau marți spre faimoasa citadelă Machu Picchu din sud-estul Peru s-au ciocnit frontal. Accidentul s-a soldat cu cel puțin un mort și 40 de turiști răniți, au indicat autoritățile, notează AFP.

Victima este mecanicul unuia dintre cele două trenuri, a precizat Parchetul regional din Cusco.

Naționalitatea răniților nu este deocamdată cunoscută.

Înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO din 1983, Machu Picchu primește în medie 4.500 de vizitatori pe zi, dintre care mulți străini, potrivit datelor oficiale.

Pentru a ajunge la faimoasa citadelă incașă, vizitatorii iau mai întâi un tren, apoi un autobuz.

Accidentul a avut loc la ora locală 13:20 (18:20 GMT) pe linia de cale ferată cu sens unic care leagă orașul Ollantaytambo de Machu Picchu, în regiunea andină Cusco.

Ferrocarril Transandino, compania feroviară care operează linia, a raportat că \"două trenuri, operate de Inca Rail și PeruRail, s-au ciocnit, provocând pagube umane și materiale\".

Înregistrări video trimise de pasageri către media RPP arată turiști întinși la marginea șinelor, precum și locomotivele avariate de impact.