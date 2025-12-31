Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Invitația de Revelion pe care o aștepți cu nerăbdare ar putea să ajungă mai târziu decât te-ai așteptat, lăsându-te să iei în calcul planuri alternative. Explorează locațiile și participanții înainte de a face o alegere. Alege un vibe mai liniștit pentru seară și ascultă-ți corpul când simți că e timpul să închei petrecerea.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Adio, anxietate! Planurile tale includ o seară luxoasă, poate cu bilete la o zonă VIP. Bucură-te de compania celor dragi, muzică bună și amintiri de neuitat. Aceasta este o noapte plină de semnificație și bucurie pentru tine.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Un eveniment spontan ar putea duce la o întâlnire interesantă cu o persoană care îți va împărtăși inteligența și umorul. Lăsați lucrurile să evolueze natural, iar această conexiune ar putea deveni mai mult decât o experiență trecătoare.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Fii atent la organizare! Retrogradul lui Mercur poate cauza mici probleme, așa că asigură-te că ești pregătit pentru orice. Bucură-te de o seară relaxantă, fără griji și cu momente speciale alături de cei dragi.

Leu (23 iulie – 22 august)

Privind înapoi la 2024, vei simți o doză de nostalgie și dorința de a-ți cere scuze persoanelor cu care ai avut divergențe. Prietenii tăi îți vor aprecia sinceritatea, iar seara va fi una emoționantă și plină de reconectare.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Perfecționismul tău poate să-ți pună piedici în a te bucura de seară. Lasă detaliile deoparte și permite-ți să te relaxezi. Îmbrățișează spontaneitatea și vei avea parte de o experiență memorabilă.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Oferă-ți timp pentru odihnă și relaxare înainte de petrecere. Un ritual de purificare, cum ar fi o baie relaxantă, te va ajuta să intri în noul an cu o energie proaspătă. Te așteaptă momente speciale de auto-îngrijire.

