Legenda cinematografiei franceze și-a dorit o înmormântare discretă, departe de ochii publicului, chiar în grădina casei sale din Saint‑Tropez. Acolo își dorea să își doarmă somnul de veci, aproape de mare și de animalele pe care le-a iubit necondiționat.

Într-un interviu acordat în 2018, Bardot își exprimase clar refuzul de a fi îngropată în cimitirul orașului: „Aș prefera să fiu acolo decât în cimitirul din Saint-Tropez, unde o mulțime de idioți ar putea deteriora mormintele părinților și bunicilor mei.”

Planurile se schimbă: Bardot va fi înmormântată în cimitirul marin

În ciuda dorinței sale ferme, autoritățile din Saint‑Tropez au anunțat că actrița va fi înmormântată în cimitirul marin al orașului, acolo unde se află și mormintele părinților ei, scrie MSN.

Decizia marchează o schimbare majoră în organizarea funeraliilor și contrazice planul pe care Bardot îl exprimase în repetate rânduri. Ceremonia va avea loc în Saint‑Tropez, orașul pe care actrița l-a transformat într-un simbol global.

Brigitte Bardot a murit în locuința sa din sudul Franței, înainte de ivirea zorilor, avându-l alături pe soțul ei, Bernard d’Ormale. Un apropiat al fundației sale a descris ultimele clipe ale actriței astfel: „I-a șoptit un cuvânt de dragoste… și apoi s-a dus.”

A murit Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei franceze și al libertății feminine

Ceremonie publică, înmormântare privată

Potrivit autorităților locale, funeraliile vor avea loc pe 7 ianuarie, la biserica Notre‑Dame‑de‑l’Assomption din Saint‑Tropez, iar ceremonia va fi transmisă pe ecrane amplasate în port și în piața centrală a orașului. Bardot rămâne, în ochii comunității, figura care a transformat micul port într-un reper mondial al Rivierei franceze.

Cimitirul marin, unde va fi înmormântată, adăpostește și mormintele altor personalități, printre care regizorul Roger Vadim, primul ei soț.

Mesaj emoționant din partea surorii sale

Marie‑Jeanne Bardot, sora mai mică a actriței, a publicat o fotografie cu Brigitte la vârsta de 12 ani, însoțită de un mesaj profund personal. Ea a scris că Bardot „știe acum dacă animalele noastre dragi ne așteaptă pe cealaltă parte” și a îndemnat-o „să nu se teamă, ci să fie în iubirea și bucuria revederii cu ele”.

O viață de legendă, un final controversat

Brigitte Bardot a fost una dintre cele mai influente figuri ale cinematografiei europene, dar și o activistă dedicată drepturilor animalelor. S-a retras din film la doar 39 de ani și a trăit mai bine de jumătate de secol în vila sa La Madrague, din Saint‑Tropez. Deși și-a dorit o înmormântare simplă, departe de public, realitatea va fi diferită, iar decizia autorităților a deschis deja discuții despre respectarea dorințelor unei personalități care a marcat profund cultura franceză.

