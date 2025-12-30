Ce au anunțat oamenii legii?

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova, incidentul a fost observat în jurul orei 10:40, când o patrulă a remarcat doi indivizi care transportau o cutie din lemn, asemănătoare unei cuști pentru păsări. În urma verificărilor, jandarmii au descoperit că cei doi utilizau dispozitive radio pentru atragerea păsărilor, precum și vergele acoperite cu clei, o metodă considerată extrem de nocivă și strict interzisă.

Până la momentul depistării, bărbații reușiseră să captureze 22 de păsări sălbatice, respectiv 15 sticleți și 7 florinți. Pentru protejarea faunei, la fața locului a fost solicitat un reprezentant al Asociației Județene de Vânătoare Prahova, care a preluat păsările și le-a eliberat ulterior în habitatul natural.

Pe numele celor doi suspecți au fost întocmite acte de sesizare penală, urmând să fie cercetați pentru capturarea sau uciderea speciilor sălbatice prin mijloace nelegale. Conform legislației în vigoare, această faptă constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă penală.

Autoritățile reamintesc că protejarea faunei sălbatice este o obligație legală, iar astfel de practici de braconaj vor fi sancționate ferm ori de câte ori sunt depistate.