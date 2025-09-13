Porumbeii, deși sunt inofensivi, își fac adesea cuiburi în spațiile noastre. Cu toate acestea, putem folosi ingrediente simple din bucătărie pentru a preveni prezența lor. Oțetul, menta sau chiar piperul sunt exemple de produse care, prin mirosul lor puternic, țin porumbeii la distanță fără să le facă rău. Păsările au un simț olfactiv foarte bine dezvoltat, iar aceste arome le sunt neplăcute.

Oțetul, soluția clasică pentru porumbei

Printre cele mai folosite soluții se numără oțetul. Mirosul său înțepător este eficient în majoritatea cazurilor. Tot ce trebuie să facem este să turnăm oțet într-o sticlă cu pulverizator și să stropim geamurile, pervazurile sau colțurile balconului, adică zonele unde porumbeii apar frecvent.

Menta, un aliat natural împotriva porumbeilor

Pe lângă oțet, uleiul esențial de mentă poate fi utilizat pentru a ține păsările la distanță. Se amestecă câteva picături de ulei de mentă cu apă și se pulverizează zonele frecvent vizitate de porumbei.

Siguranță și eficiență

Aceste metode sunt complet inofensive atât pentru păsări, cât și pentru oameni. Mirosurile puternice ale ingredientelor precum oțetul și menta protejează eficient casa sau balconul fără a provoca vreo daună, oferind o soluție simplă și naturală împotriva vizitelor nedorite ale porumbeilor.

