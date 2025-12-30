Evenimentul s-a produs în jurul orei 18:00, pe DN 56, la intersecția cu DC 56. Potrivit primelor informații furnizate de polițiști, un autocamion condus de un bărbat de 58 de ani, din Craiova, a efectuat un viraj la stânga fără a acorda prioritate de trecere unui autoturism care circula regulamentar.

Impact devastator

Mașina implicată era condusă de un tânăr de 22 de ani, din comuna Siliștea Crucii. În urma coliziunii violente, conducătorul auto și cei doi pasageri aflați în vehicul — în vârstă de 23 și 32 de ani — au suferit răni grave și au avut nevoie de intervenție medicală de urgență. Toți trei au fost transportați la spital.

Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, șoferul autoturismului, în vârstă de 22 de ani, precum și unul dintre pasageri, de 32 de ani, au decedat la unitatea medicală. Cel de-al treilea pasager se află sub îngrijire medicală.

Șoferul camionului, testat alcoolscopic

Conducătorul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.