Bugetul total alocat se ridică la 151,383,529 euro, distribuit pe componente pentru ferme individuale de legume, cultura cartofului și forme asociative.

Cereri de finanțare se depun online între 19 ianuarie 2026, ora 9:00, și 20 martie 2026, ora 16:00. Pragurile de calitate variază: în prima etapă (19 ianuarie - 18 februarie), minim 68 puncte pentru ferme individuale și 50 pentru cartof, scăzând ulterior la 40, respectiv 30 puncte.

Sunt finanțate înființarea și dezvoltarea exploatațiilor de legume și cartofi, spații protejate precum sere și solarii, achiziția de utilaje agricole, unități de condiționare și depozitare, sisteme de irigații și facilități de stocare a apei.

De asemenea, sunt eligibile echipamente pentru avertizarea fenomenelor meteorologice și procesare la fermă (componente secundare).

Sprijinul nerambursabil ajunge până la 2 milioane euro/proiect, cu limite de 300.000 euro pentru utilaje în alte culturi decât cartoful, 700.000 euro pentru cartof sau forme asociative.

Intensitatea maximă este de 65% din costurile eligibile, fermierii contribuind cu 35% plus cheltuielile neeligibile. Solicitanții trebuie să asigure cofinanțarea și viabilitatea economică a proiectelor.