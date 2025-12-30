Un brad firav, ușor înclinat și aparent susținut de forțe invizibile a devenit vedeta internetului după ce fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, l-a prezentat drept „varianta progresistă” a pomului festiv.

În fotografia ppostată pe rețelele de socializare, bradul pare să fi trecut prin toate etapele unui proiect european: depus cu entuziasm, aprobat cu optimism și implementat… cu rezultate discutabile. Structura lui fragilă amintește de absorbția fondurilor europene, care, asemenea crengilor subțiri, stă să cedeze la prima adiere de vânt administrativ.

„Iată bradul de Crăciun de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) - varianta progresistă.



Priviți-l bine, este metafora perfectă pentru absorbția fondurilor în România (mai ales PNRR)!!

Puțin înclinat, susținut de “parteneri” invizibili și cu o structură care stă să cadă la prima adiere de vânt.



Probabil a fost depus un proiect (de către o firmă de “casă” a neprihănitului Dragoş Pîslaru, unul dintre cei mai slabi miniştri ai fondurilor europene...este o luptă acerbă acolo jos … cu Boloş, Ghinea şi alții ca ei), s-a aprobat finanțarea, dar la implementare … le-a dat cu virgulă.

Se pare că la MIPE, până și gravitația este un criteriu de neeligibilitate

Un motiv (în plus) să-ți fie rușine cu MIPE”, a scris Teodorovici în postarea sa.

Conflict de interese în Guvernul lui Bolojan. Dragos Pâslaru își dă singur contracte lui