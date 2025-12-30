Din păcate, românii au experimentat pe propria piele, în mai multe rânduri, efectele incompetenței celor aflați la putere. În timp ce oamenii încercau să își adune bunurile distruse de inundațiile devastatoare din Broșteni și își îngropau morții, președintele și premierul erau mai degrabă preocupați de călătoriile în Republica Moldova.

Chiar dacă a fost batjocorit și i s-a interzis să candideze, Călin Georgescu a mers la locul dezastrului de la Broșteni, unde nu s-a ferit să se murdărească pentru a scoate nămolul din case alături de cei afectați. La fel a făcut și George Simion. Nicușor Dan și Ilie Bolojan nu au vrut să pună mâna pe lopeți.

Dezastrul din Rahova

Nu a fost nevoie de foarte mult timp pentru ca incompetența să-și facă din nou simțită prezența. În luna octombrie, Bucureștiul a fost zguduit de o explozie extrem de puternică, în urma căreia un bloc de locuințe din Rahova s-a transformat într-o ruină. Au fost din nou pierderi de vieți omenești.

Nici de această dată, Nicușor Dan și Ilie Bolojan nu și-au arătat empatia și nu au mers la locul dezastrului. Dimpotrivă, locatarii din blocul explodat au aflat cu stupoare că guvernul vrea să îi facă chiriași în propriile locuințe, iar primele informații din anchetă au arătat că vina este tot a statului.

Pe măsură ce trece timpul sub conducerea lui Nicușor Dan și a lui Ilie Bolojan, situația pare să se înrăutățească tot mai mult. Iar numărul oamenilor afectați crește de la un eveniment la altul. Ne-o arată din nou cel mai recent dezastru, din Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de oameni au rămas fără apă. Nici acolo, Ilie Bolojan și Nicușor Dan nu au vrut să coboare printre cei afectați. Mai mult, rezista de la Mediu a refuzat vehement să își dea demisia.

Oamenii trăiesc în continuare cu teamă. În următoarele două luni, întreaga zonă s-ar putea confrunta cu un deficit sever de apă, din cauza volumului redus existent în acumulare.

S-a dat ordinul ruperii coaliției, Bolojan și-a activat oamenii. Planul PNL: trimiterea acasă a PSD și guvernare doar cu USR