Ce au transmis reprezentanții ANPC?

Potrivit reprezentanților ANPC, verificările au avut loc în perioada 22–30 decembrie și au scos la iveală probleme grave, în special în unitățile de alimentație publică și de cazare. Printre cele mai frecvente nereguli identificate se numără produse alimentare expirate, preparate fără etichete de identificare, precum și echipamente și ustensile deteriorate, improprii utilizării.

Ca urmare a deficiențelor constatate, comisarii au aplicat 117 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 679.000 de lei. Totodată, produse neconforme în valoare de peste 25.000 de lei au fost retrase definitiv de la comercializare.

În cazurile în care abaterile au fost considerate grave, opt operatori economici au avut activitatea suspendată temporar, până la remedierea problemelor semnalate de echipele de control.

Printre principalele neconformități se regăsesc și: depozitarea necorespunzătoare a alimentelor, inclusiv direct pe pardoseala spațiilor de lucru, nerespectarea temperaturilor de păstrare indicate de producători, lipsa menționării țării de origine pentru produsele vegetale, precum și comercializarea unor preparate cu starea termică modificată.

De asemenea, inspectorii ANPC au constatat lipsa afișării prețurilor și a informațiilor obligatorii pentru consumatori, dar și deficiențe în unitățile de cazare, unde nu erau utilizate huse de protecție pentru perne, contrar normelor de igienă.

Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au precizat că aceste controale vor continua la nivel național pe toată durata sărbătorilor de iarnă, scopul fiind protejarea turiștilor și asigurarea unor servicii conforme standardelor legale.