Se circulă în condiții dificile în mai multe zone din țară

Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române precizează că traficul se desfășoară în condiții de iarnă pe mai multe tronsoane ale autostrăzii, respectiv între kilometrii 254–280 și 334–412, unde carosabilul este acoperit cu zăpadă.

Probleme similare sunt semnalate și pe DN 7 Râmnicu Vâlcea–Sibiu, în special pe sectorul de drum cuprins între localitățile Câineni și Boița, unde ninge abundent, iar stratul de zăpadă reduce aderența și vizibilitatea.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să se informeze înainte de plecare asupra stării vremii și a condițiilor de trafic de pe traseu. De asemenea, este esențial ca mașinile să fie pregătite corespunzător pentru sezonul rece, cu parbrizul, luneta și geamurile curate, pentru o vizibilitate optimă.

Poliția Rutieră îi sfătuiește pe șoferi să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum, să evite manevrele bruște și să utilizeze frâna de motor pentru reducerea vitezei, în vederea menținerii controlului asupra autovehiculului.

Totodată, autoritățile reamintesc faptul că echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă este obligatorie atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. Pentru a preveni blocajele și incidentele în trafic, șoferii sunt rugați să permită intervenția utilajelor de deszăpezire și să respecte indicațiile forțelor de ordine.